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  4. Гвардиола после поражения от Реала хочет продать восемь игроков
Англия
22 февраля 2025, 21:48 |
1301
0

Гвардиола после поражения от Реала хочет продать восемь игроков

Пеп запланировал масштабную перестройку

22 февраля 2025, 21:48 |
1301
0
Гвардиола после поражения от Реала хочет продать восемь игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола запланировал масштабную перестройку в клубе.

По информации Givemesport, Гвардиола готов продать восемь футболистов английского клуба в летнее трансферное окно 2025 года. Испанский тренер хочет избавиться от Кайла Уокера, который сейчас в арендован «Миланом», Кевина де Брюйне, Илкая Гюндогана, Джека Грилиша, Эдерсона, Джона Стоунза, Бернарду Силву и Матео Ковачича.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает трансфер Андрея Лунина.

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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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