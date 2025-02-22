Гвардиола после поражения от Реала хочет продать восемь игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола запланировал масштабную перестройку в клубе.

По информации Givemesport, Гвардиола готов продать восемь футболистов английского клуба в летнее трансферное окно 2025 года. Испанский тренер хочет избавиться от Кайла Уокера, который сейчас в арендован «Миланом», Кевина де Брюйне, Илкая Гюндогана, Джека Грилиша, Эдерсона, Джона Стоунза, Бернарду Силву и Матео Ковачича.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает трансфер Андрея Лунина.