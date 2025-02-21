Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Андрей Лунин может заменить Эдерсона
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».
По информации испанских СМИ, украинец будет рассматривать летом уход из клуба из-за нехватки игровой практики. За выступлениями украинского вратаря лично следит тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который видит в нем потенциальную замену бразильцу Эдерсону, время которого в английском клубе подходит к концу.
Кроме Лунина Гвардиола рассматривает также трансферы еще двух вратарей Ла Лиги – Унаи Симона из «Атлетика» и Алекса Ремиро из «Реал» Сосьедад.
В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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