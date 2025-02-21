Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, украинец будет рассматривать летом уход из клуба из-за нехватки игровой практики. За выступлениями украинского вратаря лично следит тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который видит в нем потенциальную замену бразильцу Эдерсону, время которого в английском клубе подходит к концу.

Кроме Лунина Гвардиола рассматривает также трансферы еще двух вратарей Ла Лиги – Унаи Симона из «Атлетика» и Алекса Ремиро из «Реал» Сосьедад.

В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.