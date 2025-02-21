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  4. Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Англия
21 февраля 2025, 07:48 |
5324
1

Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца

Андрей Лунин может заменить Эдерсона

21 февраля 2025, 07:48 |
5324
1
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, украинец будет рассматривать летом уход из клуба из-за нехватки игровой практики. За выступлениями украинского вратаря лично следит тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который видит в нем потенциальную замену бразильцу Эдерсону, время которого в английском клубе подходит к концу.

Кроме Лунина Гвардиола рассматривает также трансферы еще двух вратарей Ла Лиги – Унаи Симона из «Атлетика» и Алекса Ремиро из «Реал» Сосьедад.

В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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Serhii P.
Маячня, навіщо Ман Сіті воротар без ігрової практики?
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Теннис
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