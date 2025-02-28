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28 февраля 2025, 23:09 | Обновлено 28 февраля 2025, 23:13
1205
0

ФОТО. Неожиданный визит Килиана Мбаппе: впечатлены были все болельщики

Француз побывал в расположении клуба, который он приобрел

28 февраля 2025, 23:09 | Обновлено 28 февраля 2025, 23:13
1205
0
ФОТО. Неожиданный визит Килиана Мбаппе: впечатлены были все болельщики
Instagram. Килиан Мбаппе с футболистами Канна

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе владеет 80% акций клуба Лиги 2 «Кан».

Недавно он неожиданно посетил клуб и провел время с командой и болельщиками.

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На самом деле Килиан начинал свою карьеру в «Кане» в юношеские годы…

Прошлым летом он решил купить клуб примерно за €15 млн.

Французский клуб сейчас находится на последнем месте во втором дивизионе и борется за выживание.

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фото Килиан Мбаппе Канн Реал Мадрид чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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