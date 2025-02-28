ФОТО. Неожиданный визит Килиана Мбаппе: впечатлены были все болельщики

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе владеет 80% акций клуба Лиги 2 «Кан».

Недавно он неожиданно посетил клуб и провел время с командой и болельщиками.

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На самом деле Килиан начинал свою карьеру в «Кане» в юношеские годы…

Прошлым летом он решил купить клуб примерно за €15 млн.

Французский клуб сейчас находится на последнем месте во втором дивизионе и борется за выживание.