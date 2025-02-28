Другие новости28 февраля 2025, 23:09 | Обновлено 28 февраля 2025, 23:13
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ФОТО. Неожиданный визит Килиана Мбаппе: впечатлены были все болельщики
Француз побывал в расположении клуба, который он приобрел
28 февраля 2025, 23:09 | Обновлено 28 февраля 2025, 23:13
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе владеет 80% акций клуба Лиги 2 «Кан».
Недавно он неожиданно посетил клуб и провел время с командой и болельщиками.
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На самом деле Килиан начинал свою карьеру в «Кане» в юношеские годы…
Прошлым летом он решил купить клуб примерно за €15 млн.
Французский клуб сейчас находится на последнем месте во втором дивизионе и борется за выживание.
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