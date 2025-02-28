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  4. Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 17:48 |
3330
7

Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ

Команда неудачно сыграла с Ворсклой

28 февраля 2025, 17:48 |
3330
7
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
ФК Динамо Киев

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с Ворсклой, что даст Шахтеру возможность сократить отставание по итогам тура УПЛ. Игру прокомментировал наставник киевлян Александр Шовковский.

«Мы разочарованы результатом, который стал продолжением того качества футбола, которое у нас было. Нужно было играть более вертикально, больше в атаку, а мы не сумели, не перестроились. И как следствие игру не контролировали и потеряли такие важные очки. На поле не делали то, что планировали и то, о чем договаривались».

«Игра не была быстрой, мы не могли переключиться на быстрые атаки. А в обороне допустили несколько ошибок, когда дали подать и пробить. И результат закономерный, будем честными. Я недоволен нашей игрой».

«Позитив в том, что все здоровы, без травм. У Владимира Бражко, надеюсь, ничего серьезного, но еще врачи скажут», – рассказал Шовковский.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Александр Шовковский Владимир Бражко
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 7
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Iigor6583
Ворскла знатно взула в другому таймі цих пихатих, кривоногих, тихохідних ледащо  Навіть немає кого виділити. Шараренки, бражки, дячуки,  буяльські,  михайленки ... дно донне!!!
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+4
Перець
На жаль Бражко сьогодні слабое звено
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+1
Sergei Aalst
 похоже футбол Щовковского не имеет перспектив! 3 минут доконца матча ,а защита продолжает с центра на вратаря играть!!!!  раньше думал,что это только игроки,но видно ,что философия тренера (контроль и еще раз контроль)-гребанный ! невозможно такое смотреть !
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+1
_9Quantum19_
"Сашко, ти де гуляв?"
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+1
Burevestnik
ну це мать вже всьо...
Ворскла грала набагато краще.
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+1
saltim
Не  тянет СаШо на тренера Динамо. Игру так и не поставил.Мотиватор из него тоже видимо не получается.  
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0
Dnonama1
А що там коментувати. Всі знають що диряво дно і позор всія України 
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-1
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