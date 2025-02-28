Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с Ворсклой, что даст Шахтеру возможность сократить отставание по итогам тура УПЛ. Игру прокомментировал наставник киевлян Александр Шовковский.

«Мы разочарованы результатом, который стал продолжением того качества футбола, которое у нас было. Нужно было играть более вертикально, больше в атаку, а мы не сумели, не перестроились. И как следствие игру не контролировали и потеряли такие важные очки. На поле не делали то, что планировали и то, о чем договаривались».

«Игра не была быстрой, мы не могли переключиться на быстрые атаки. А в обороне допустили несколько ошибок, когда дали подать и пробить. И результат закономерный, будем честными. Я недоволен нашей игрой».

«Позитив в том, что все здоровы, без травм. У Владимира Бражко, надеюсь, ничего серьезного, но еще врачи скажут», – рассказал Шовковский.