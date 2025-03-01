Украина. Вторая лига01 марта 2025, 04:23 | Обновлено 01 марта 2025, 04:58
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Пять мячей. Нива в Виннице выиграла спарринг у киевского Локомотива
28 февраля клубы Второй лиги провели товарищеский матч
01 марта 2025, 04:23 | Обновлено 01 марта 2025, 04:58
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28 февраля клубы Второй лиги провели товарищеский матч.
Винницкая Нива на домашнем стадионе обыграла киевский Локомотив (3:2).
Спарринг получился результативным – было забито 5 мячей.
Товарищеский матч. 28 февраля. Винница
Нива Винница – Локомотив Киев – 3:2
Голы: А.Мельник, 15, Якимчук, 41, Юрченко, 90+1 – Николишин, 63, игрок на просмотре, 81
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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