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Украина. Вторая лига
01 марта 2025, 04:23 | Обновлено 01 марта 2025, 04:58
15
0

Пять мячей. Нива в Виннице выиграла спарринг у киевского Локомотива

28 февраля клубы Второй лиги провели товарищеский матч

01 марта 2025, 04:23 | Обновлено 01 марта 2025, 04:58
15
0
Пять мячей. Нива в Виннице выиграла спарринг у киевского Локомотива
ФК Нива Винница

28 февраля клубы Второй лиги провели товарищеский матч.

Винницкая Нива на домашнем стадионе обыграла киевский Локомотив (3:2).

Спарринг получился результативным – было забито 5 мячей.

Товарищеский матч. 28 февраля. Винница

Нива Винница – Локомотив Киев – 3:2

Голы: А.Мельник, 15, Якимчук, 41, Юрченко, 90+1 – Николишин, 63, игрок на просмотре, 81

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Вторая лига Украины Нива Винница Локомотив Киев учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Нива Вц
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