«Мы потеряли очки». Лидер Ворсклы разочарован ничьей с Динамо в УПЛ
Владислав Кулач поделился эмоциями после матча
Форвард полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач поделился эмоциями от игры своей команды против киевского «Динамо» в 19 туре Украинской Премьер-лиги (1:1).
«Мы сегодня заслуживали победы. У нас было гораздо больше моментов, чем у Динамо. Но и ничья для нас хорошо. Если бы перед игрой знали, что будет такой счет в Киеве, то обрадовались бы. Но по игре мы были лучше. Можно сказать, что мы потеряли очки.
Перенос матча из Полтавы? Расстроились. Скучаем по нашим болельщикам. Но это футбольные моменты. Надеемся, что с Карпатами поле будет готово и покажем сильную игру перед нашими фанатами. Нам нужно набирать очки.
Отсутствие Максимова? Если он сидит на скамье, это влияет на нашу игру. Думаю, что он остался доволен нашим футболом даже на трибунах. Наш гол? Видел, что мяч в сетке, понял, что забил Скляр. Были такие эмоции, будто я забил», – сказал Кулач.
Ранее эмоциями после матча поделился главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер хочет увидеть еще один бой за титул абсолюта
Команда Шовковского потеряла преимущество по ходу второго тайма
Востаннє такі емоції відчував після матчу 🇺🇦Україна 2-1 Словаччина🇸🇰 на Євро. Тоді Яремчук був герой. А сьогодні - Олександр Скляр! 💪 😊
Кулач , который вторую игру проводит после возвращения - лидер Ворсклы
Привыкайте, что с суркисовыми дырявыми больше никто считаться не будет!
Все будут сношать киевскую Дырку безжалостно! Даже Черноморец и Ингулец! Готовьтесь!