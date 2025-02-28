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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 20:23 | Обновлено 28 февраля 2025, 21:03
742
12

«Мы потеряли очки». Лидер Ворсклы разочарован ничьей с Динамо в УПЛ

Владислав Кулач поделился эмоциями после матча

28 февраля 2025, 20:23 | Обновлено 28 февраля 2025, 21:03
742
12
«Мы потеряли очки». Лидер Ворсклы разочарован ничьей с Динамо в УПЛ
ФК Ворскла. Владислав Кулач

Форвард полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач поделился эмоциями от игры своей команды против киевского «Динамо» в 19 туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

«Мы сегодня заслуживали победы. У нас было гораздо больше моментов, чем у Динамо. Но и ничья для нас хорошо. Если бы перед игрой знали, что будет такой счет в Киеве, то обрадовались бы. Но по игре мы были лучше. Можно сказать, что мы потеряли очки.

Перенос матча из Полтавы? Расстроились. Скучаем по нашим болельщикам. Но это футбольные моменты. Надеемся, что с Карпатами поле будет готово и покажем сильную игру перед нашими фанатами. Нам нужно набирать очки.

Отсутствие Максимова? Если он сидит на скамье, это влияет на нашу игру. Думаю, что он остался доволен нашим футболом даже на трибунах. Наш гол? Видел, что мяч в сетке, понял, что забил Скляр. Были такие эмоции, будто я забил», – сказал Кулач.

Ранее эмоциями после матча поделился главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Владислав Кулач Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Ворскла - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: FootballHub
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Комментарии 12
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Микола Захарченко
Не хвилюйся хлопче , буде у вас ще можливість виграти всі матчі в ЧУ , які залишились ))
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+1
T-800
НА ЮБИЛЕЙ ПОЛТАВСКОГО ГОКА ... эх, немножко не хватило!!!
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0
AK.228
Скорее да, Ворскла потеряла два очка 
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0
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FanRybki
💚🤍Полтавські герої! Ще раз всіма серцями дякуємо вам за свято, яке ви подарували всій Україні! 🎉🥳🇺🇦
Востаннє такі емоції відчував після матчу 🇺🇦Україна 2-1 Словаччина🇸🇰 на Євро. Тоді Яремчук був герой. А сьогодні - Олександр Скляр! 💪 😊
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0
avk2307
Опять анекдот от спорт.юа
Кулач , который вторую игру проводит после возвращения - лидер Ворсклы
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0
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FC_Shakhtar1936
Да, Ворскла недовольна. Да, могли и должны были побеждать.
Привыкайте, что с суркисовыми дырявыми больше никто считаться не будет!
Все будут сношать киевскую Дырку безжалостно! Даже Черноморец и Ингулец! Готовьтесь!
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-2
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