Атлетико Мадрид

1 марта на «Метрополитано» пройдет матч 26-го тура Примеры, в котором «Атлетико» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда прошлым летом капитально обновилась, что стоило немалых, особенно по испанским меркам, денег. Но на то была причина: в прошлом сезоне гранд набрал очков меньше, чем Жирона, и не без труда закончил на четвертом месте. Поначалу после летних каникул были проблемы, но в целом затраты вполне окупаются той игрой и результатами, что получается показывать.

Испанцы уверенно преодолели основной раунд Лиги чемпионов. Так что в феврале они там не играли, и вернутся в турнир только на следующей неделе, начиная с 1/8 финала. А в Копе дель Рей это полуфиналист. В Каталонии с Барселоной в мид-уик столичный гранд выдал зрелищную ничью 4:4. Но приоритетом остается Примера. Там все трое фаворитов оторвались от пелотона - но не от друг друга. Нужно только выигрывать, и Валенсии забили в прошлом туре три безответных мяча.

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Атлетик

Клуб с 2022-го года снова играет под руководством Вальверде. И если сначала был разве что небольшой прогресс, то прошлая темпорада вышла прорывной: 5-е место в Примере и, главное, победа в кубке Испании - ровно через 40 лет после предыдущей. И летом получилось удержать ключевых звезд, в том числе чемпионов Европы, Симона и Уильямса.

Получается у Вальверде и его подопечных удерживать высокий уровень и в новой темпораде. Да, из кубка обладатель титула довольно быстро вылетел, еще и проиграв 2:3 дома скромному соседу - Осасуне. Но при этом возвращение в Лигу Европы принесло проход в 1/8 финала. И, главное, в Примере баски успешно претендуют на четвертое, лигочемпионовское, место. Вальядолид в прошлом туре просто уничтожили, выиграв 7:1.

Статистика личных встреч

Это принципиальное противостояние связанных общей историей команд. И после трех поражений кряду вот уже дважды сильнее был столичный гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Симеоне имеет неплохие шансы на домашнюю победу. Оба тренера прагматичны, но, с учетом последних матчей сторон в сезоне, стоит подумать о тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,6).