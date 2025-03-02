01.03.2025 22:00 – FT 1 : 0
Испания02 марта 2025, 02:31 |
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Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги
02 марта 2025, 02:31 |
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В субботу, 1 марта, состоялся матч 26-го тура Ла лиги между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» Бильбао.
Встречу принимал Ванда Метрополитано в Мадриде.
Хозяева поля победили благодаря голу Хулиана Альвареса, который был забит на 66-й минуте.
После этого матча «Атлетико» расположился на 1-м месте чемпионата Испании, имея в своем активе 56 очков. «Атлетик» с 48 баллами остался 4-м.
Ла Лига. 26-й тур
Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао – 1:0
Голы: Альварес, 66
Видеообзор матча:
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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