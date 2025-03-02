Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча

В субботу, 1 марта, состоялся матч 26-го тура Ла лиги между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал Ванда Метрополитано в Мадриде.

Хозяева поля победили благодаря голу Хулиана Альвареса, который был забит на 66-й минуте.

После этого матча «Атлетико» расположился на 1-м месте чемпионата Испании, имея в своем активе 56 очков. «Атлетик» с 48 баллами остался 4-м.

Ла Лига. 26-й тур

Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао – 1:0

Голы: Альварес, 66

Видеообзор матча: