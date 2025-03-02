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Испания
02 марта 2025, 02:31 |
76
0

Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги

02 марта 2025, 02:31 |
76
0
Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

В субботу, 1 марта, состоялся матч 26-го тура Ла лиги между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал Ванда Метрополитано в Мадриде.

Хозяева поля победили благодаря голу Хулиана Альвареса, который был забит на 66-й минуте.

После этого матча «Атлетико» расположился на 1-м месте чемпионата Испании, имея в своем активе 56 очков. «Атлетик» с 48 баллами остался 4-м.

Ла Лига. 26-й тур

Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао – 1:0

Голы: Альварес, 66

Видеообзор матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Хулиан Альварес Атлетико - Атлетик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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