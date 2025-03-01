Атлетико победил Атлетик и возглавил таблицу Ла Лиги. Реал теперь третий
Автором единственного гола в матче стал Хулиан Альварес
В субботу, 1 марта, прошел матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Атлетико» и «Атлетик».
Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Мадридцы победили с минимальным счетом 1:0.
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Автором единственного гола в матче стал аргентинец Хулиан Альварес, который отличился на 66-й минуте.
«Атлетико» благодаря этой победе возглавил Ла Лигу с 56 очками, однако уже завтра «Барселона» может вернуться на первую строчку, если выиграет свой матч с «Реал» Сосьедад. Мадридский «Реал» с 54 очками идет третьим, топ-4 замыкает «Атлетик» с 48 пунктами.
Ла Лига. 1 марта, 26-й тур.
Атлетико – Атлетик – 1:0
Гол: Альварес, 66.
YES! YES! YES! ❤️🤍 pic.twitter.com/vXIL2H4f4p— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 1, 2025
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