Атлетико победил Атлетик и возглавил таблицу Ла Лиги. Реал теперь третий

В субботу, 1 марта, прошел матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Атлетико» и «Атлетик».

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Мадридцы победили с минимальным счетом 1:0.

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Автором единственного гола в матче стал аргентинец Хулиан Альварес, который отличился на 66-й минуте.

«Атлетико» благодаря этой победе возглавил Ла Лигу с 56 очками, однако уже завтра «Барселона» может вернуться на первую строчку, если выиграет свой матч с «Реал» Сосьедад. Мадридский «Реал» с 54 очками идет третьим, топ-4 замыкает «Атлетик» с 48 пунктами.

Ла Лига. 1 марта, 26-й тур.

Атлетико – Атлетик – 1:0

Гол: Альварес, 66.

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