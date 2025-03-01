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Испания
01 марта 2025, 23:54 | Обновлено 01 марта 2025, 23:56
241
2

Атлетико победил Атлетик и возглавил таблицу Ла Лиги. Реал теперь третий

Автором единственного гола в матче стал Хулиан Альварес

01 марта 2025, 23:54 | Обновлено 01 марта 2025, 23:56
241
2
Атлетико победил Атлетик и возглавил таблицу Ла Лиги. Реал теперь третий
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Атлетик

В субботу, 1 марта, прошел матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Атлетико» и «Атлетик».

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Мадридцы победили с минимальным счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал аргентинец Хулиан Альварес, который отличился на 66-й минуте.

«Атлетико» благодаря этой победе возглавил Ла Лигу с 56 очками, однако уже завтра «Барселона» может вернуться на первую строчку, если выиграет свой матч с «Реал» Сосьедад. Мадридский «Реал» с 54 очками идет третьим, топ-4 замыкает «Атлетик» с 48 пунктами.

Ла Лига. 1 марта, 26-й тур.

Атлетико – Атлетик – 1:0
Гол: Альварес, 66.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хулиан Альварес
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Повезло їм сьогодні.
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Samuel
Гарно, наступний буде реал кого атлети покусають)
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