ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
27 февраля Женская теннисная ассоциация провела ребрендинг
27 февраля Женская теннисная ассоциация (WTA) провела ребрендинг, обновив логотип и дизайн сайта.
В промо-ролике и фотосессиях приняли участия ведущие теннисистки, в том числе и украинки: Элина Свитолина, Людмила Киченок и Марта Костюк.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В сети появились кадры прекрасной Марты в красной форме от Wilson.
«Игра дала мне все – поэтому я отдаю всю себя», – подписана совместная публикация от Марты и пресс-службы WTA.
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рома» хочет пригласить в команду Карло Анчелотти
Королевский клуб нацелился на Нико Уильямса и Ламина Ямала
Таку красу тенісом не " пошкодиш " )