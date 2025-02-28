27 февраля Женская теннисная ассоциация (WTA) провела ребрендинг, обновив логотип и дизайн сайта.

В промо-ролике и фотосессиях приняли участия ведущие теннисистки, в том числе и украинки: Элина Свитолина, Людмила Киченок и Марта Костюк.

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В сети появились кадры прекрасной Марты в красной форме от Wilson.

«Игра дала мне все – поэтому я отдаю всю себя», – подписана совместная публикация от Марты и пресс-службы WTA.

ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA