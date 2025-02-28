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  4. ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
WTA
28 февраля 2025, 14:18 | Обновлено 28 февраля 2025, 14:22
2362
6

ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA

27 февраля Женская теннисная ассоциация провела ребрендинг

28 февраля 2025, 14:18 | Обновлено 28 февраля 2025, 14:22
2362
6
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
WTA. Марта Костюк

27 февраля Женская теннисная ассоциация (WTA) провела ребрендинг, обновив логотип и дизайн сайта.

В промо-ролике и фотосессиях приняли участия ведущие теннисистки, в том числе и украинки: Элина Свитолина, Людмила Киченок и Марта Костюк.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В сети появились кадры прекрасной Марты в красной форме от Wilson.

«Игра дала мне все – поэтому я отдаю всю себя», – подписана совместная публикация от Марты и пресс-службы WTA.

ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA

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ВИДЕО. WTA провела ребрендинг организации. Ожидания были больше
фото Марта Костюк WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Микола Захарченко
Марті зараз не до тенісу )
Таку красу тенісом не " пошкодиш " )
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+2
onco-clown
Курнікова теж вічно десь знімалась: фотосесії, реклама...та заробляла цим більше, ніж своєю грою заробляли деякі зірки жіночого тенісу того часу. Але Курнікова хочь у топ-10 заходила, що не відняти в неї.
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+2
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Alehandro
О, так. гульки, фотосессії... це вона вміє. віддає всю себе)
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+1
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Muskrat2
Перше фото невдале, друге фото не шедевр. Таке WTA...
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0
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