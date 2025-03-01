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  4. И.о. тренера Ворсклы: «Эта команда и сама не играет, и сопернику не дает»
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 02:42 | Обновлено 01 марта 2025, 02:43
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И.о. тренера Ворсклы: «Эта команда и сама не играет, и сопернику не дает»

Николай Ищенко провел пресс-конференцию после игры с Динамо, вспомнив матч с Оболонью

01 марта 2025, 02:42 | Обновлено 01 марта 2025, 02:43
290
0
И.о. тренера Ворсклы: «Эта команда и сама не играет, и сопернику не дает»
ФК Ворскла. Николай Ищенко

Исполняющий обязанности главного тренера полтавской Ворсклы Николай Ищенко провел пресс-конференцию после матча 19-го тура УПЛ против киевского Динамо (1:1):

– Очень легко пропустили гол. Но в целом, по игре неплохо контролировали мяч, создавали моменты, проводили контратаки. Были, конечно, ошибки, но без них никуда.

– В прошлом туре вашей команде явно не удалась игра с Оболонью, а сегодня – ничья с Динамо. В чем секрет преображения и такого успеха?

– Не сказал бы, что с Оболонью была очень плохая игра. Просто сказалось плохое состояние поля, на нем было невозможно качественно играть. Но и там у нас тоже были моменты. Тем более, учитывайте, что с Оболонью всегда играть тяжело: эта команда и сама не играет, и сопернику не дает. А сегодня все было наоборот: качественная команда, качественный газон. Ну и, конечно, настрой ребят, которые показали, что могут играть в футбол и создавать моменты. Мы готовились на сборах, это не случайность.

– Вы сегодня добыли одно очко или потеряли два?

– Думаю, больше добыли одно. Динамо на протяжении сезона демонстрирует очень качественный футбол. Да, мы были бы рады трем очкам, если бы нам повезло в конце матча. Но в целом, наверное, это плюс один балл.

– Максимов сегодня был дисквалифицирован. Он вносил каким-то образом коррективы в игру?

– Конечно. Все было под его контролем, все замены – это его решение. Установка на игру проходила в отеле, а во время матча коммуникация с ним была с помощью телефона.

Видеообзор матча Ворскла – Динамо

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Даниил Агарков Источник: ФК Ворскла
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