Тренер Ворсклы: «Максимов зашел недовольный – почему у Динамо не выиграли?»

Наставник Николай Ищенко, который в матче УПЛ против Динамо (1:1) подменял дисквалифицированного главного тренера Ворсклы Юрия Максимова, оценил ничью в игре с лидером.

«Не согласен с тем, что играли идеально. А если брать пропущенный нами гол, то оборонялись катастрофически. Очень легко Динамо все сделало – этот момент не очень. Но у нас был контроль мяча, были комбинации. В этом плане неплохо, но, к сожалению, только один гол. Один гол за четыре матча, поэтому надеемся, что «мешок развязался» и будем забивать больше».

«Работаем над реализацией. Но тут в угол не попал, там не пробил, там не отдал. Конечно, результат позитивный, учитывая ситуацию Динамо в турнирной таблице. Хотя могли и три очка забрать у них».

«Юрий Максимов уже зашел в раздевалку и сказал, что недоволен, что не выиграли у Динамо», – сказал Ищенко.