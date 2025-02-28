Тренер Ворсклы: «Максимов зашел недовольный – почему у Динамо не выиграли?»
Ищенко оценил ничью в матче с лидером чемпионата
Наставник Николай Ищенко, который в матче УПЛ против Динамо (1:1) подменял дисквалифицированного главного тренера Ворсклы Юрия Максимова, оценил ничью в игре с лидером.
«Не согласен с тем, что играли идеально. А если брать пропущенный нами гол, то оборонялись катастрофически. Очень легко Динамо все сделало – этот момент не очень. Но у нас был контроль мяча, были комбинации. В этом плане неплохо, но, к сожалению, только один гол. Один гол за четыре матча, поэтому надеемся, что «мешок развязался» и будем забивать больше».
«Работаем над реализацией. Но тут в угол не попал, там не пробил, там не отдал. Конечно, результат позитивный, учитывая ситуацию Динамо в турнирной таблице. Хотя могли и три очка забрать у них».
«Юрий Максимов уже зашел в раздевалку и сказал, что недоволен, что не выиграли у Динамо», – сказал Ищенко.
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это второй случай в этом чемпионате, когда Динамо переиграли, хотя матч и завершился вничью. Первый был с Шахтером.
на равных сыграли Александрия и Рух.
А у Полтаві радість Хоча згодні з Максимовим - мали не одну можливість і перемогти!!!
☝️Тож незадоволення головного тренера логічне. Але для початку непогано. Наступного разу не пожаліємо суркісню❗