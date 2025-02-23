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Премьер-лига
Оболонь
23.02.2025 13:00 – FT 1 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 15:03 |
328
1

Выход из опасной зоны. Оболонь минимально одолела Ворсклу

Юрий Максимов из-за удаления в этой игре пропустит еще более тяжелый поединок против «Динамо»

23 февраля 2025, 15:03 |
328
1
Выход из опасной зоны. Оболонь минимально одолела Ворсклу
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Оболонь» – «Ворскла» - 1:0

Голы: Суханов, 66 (пен.)

Предупреждения: Груша, 38, Стасюк, 86, Витенчук, 88 – Павлюк, 28, Салабай, 54, Скляр, 77

«Оболонь»: Марченко – Суханов, Дубко, Курко, Стасюк – Витенчук (Мороз, 90+1) – Близниченко (Тарануха, 46), Черненко (Ломницкий, 90+2), Груша (Слободян, 82), Ильин – Бычек (Устименко, 76).

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула, Павлюк, Крупский – Мякушко (Нестеренко, 67), Скляр, Малыш, Кане (Ндукве, 67) – Салабай (Иеде, 75), Авдыли (Кулач, 70).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 9 (4) – 9 (4)
Угловые: 7 – 5
Оффсайды: 2 – 0.

ОБОЛОНЬ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Сиськотряс
Полтавский колхоз в первую лигу вылетит ☝️ Пум очка наша дур очка этого не переживет ☝️😫
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