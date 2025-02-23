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Премьер-лига
Оболонь
23.02.2025 13:00 – FT 1 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 14:57 | Обновлено 23 февраля 2025, 14:58
298
0

Оболонь – Ворскла – 1:0. Видео гола и обзор матча УПЛ

Оболонь и Ворскла сыграли в 18 туре УПЛ

23 февраля 2025, 14:57 | Обновлено 23 февраля 2025, 14:58
298
0
Оболонь – Ворскла – 1:0. Видео гола и обзор матча УПЛ
ФК Оболонь. Оболонь – Ворскла

Киевская «Оболонь» принимала полтавскую «Ворсклу» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходил на «Оболони-Арене».

В первом тайме команды голов не забивали. Несколько моментов создали подопечные Юрия Максимова, но поразить ворота голкипера хозяев им не удалось. Все самое интересное команды оставили во вторую половину встречи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Свой момент футболисты «Оболони» нашли во втором тайме. Мяч попал в руку Павлюку после Евгения Павлюка после навеса Виталия Груши со штрафного, а Сергей Суханов уверенно реализовал пенальти, открыв счет в игре.

В нынешнем сезоне Оболонь занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей. Ворскла находится на 13 ступени чемпионата с 16 баллами после 18 игр.

ВИДЕО. Суханов открыл счет с пенальти в матче против Ворсклы.

События матча

66’
ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Суханов (Оболонь).
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ВИДЕО. Оболонь открыла счет в матче с Ворсклой, забив с пенальти
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Ворскла Полтава Оболонь Киев Украинская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Сергей Суханов Оболонь - Ворскла
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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