Оболонь – Ворскла – 1:0. Видео гола и обзор матча УПЛ

Киевская «Оболонь» принимала полтавскую «Ворсклу» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходил на «Оболони-Арене».

В первом тайме команды голов не забивали. Несколько моментов создали подопечные Юрия Максимова, но поразить ворота голкипера хозяев им не удалось. Все самое интересное команды оставили во вторую половину встречи.

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Свой момент футболисты «Оболони» нашли во втором тайме. Мяч попал в руку Павлюку после Евгения Павлюка после навеса Виталия Груши со штрафного, а Сергей Суханов уверенно реализовал пенальти, открыв счет в игре.

В нынешнем сезоне Оболонь занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей. Ворскла находится на 13 ступени чемпионата с 16 баллами после 18 игр.

ВИДЕО. Суханов открыл счет с пенальти в матче против Ворсклы.