В воскресенье, 23 февраля, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Дениса Шурмана из Киевской области прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Оболонь



Киевская «Оболонь» в первой части сезона результатами не блистала уже от самого начала кампании, поэтому довольно быстро произошла отставка главного тренера в данном коллективе. Валерий Иващенко покинул свой пост после более чем трех работы в структуре клуба, а на его место пригласили Сергея Шищенко, который в конце весеннего периода обеспечил для житомирского «Полесья» первые в истории этого клуба еврокубки.

Однако теперь перед 49-летним наставником стоит задача совершенно иного калибра. «Пивовары» на международную арену в ближайшее время попадать точно не планируют – им бы сохранить место в «элитном» дивизионе и, по возможности, финишировать где-то ближе к экватору турнирной таблицы. Задачи достаточно скромные, но и ресурс для клуба на их выполнение выделяется соответствующий, поэтому ожидать стремительных прорывов не приходится.

Зимняя трансферная кампания для «Оболони» полностью соответствовала клубной модели. Хорошо, что никто из футболистов не покинул команду Шищенко. Плохо, что входящих трансферов при этом было всего лишь два. С другой стороны, проблемные места попытались закрыть с максимальной экономией средств – свободным агентом подписали Дениса Устименко из «Кривбасса», тогда как первая часть сезона для него прошла в «Карпатах» без особых бомбардирских достижений, а из «Колоса» на правах аренды пришел полузащитник Олег Ильин.

Над защитой даже в таком плане поработать не удалось, а ведь она у «пивоваров» далека от идеала – 29 пропущенных мячей, больше только у «Ингульца» (32). С другой стороны, нашли форварда, который, возможно, восполнит еще летнюю утрату Игоря Краснопира, который по хитрому сплетению судьбы и вытеснил из «Карпат» новичка киевлян, и команда начнет забивать. Всего 10 голов – меньше только у абсолютного дебютанта «Левого Берега».

Ворскла



Смену главного тренера в этом сезоне пережила и полтавская «Ворскла». Сергей Долганский в прошлом году играл с командой в финале Кубка Украины, но старт новой кампании оказался настолько неутешительным, что пришлось идти на крайние меры. Повезло, что без работы как раз находился Юрий Максимов, который для Полтавы определенно является культовым специалистом, и именно ему доверили спасать сезон.

Сначала, получалось с большим скрипом в плане результатов, но с прогрессом в игровом плане, после чего «Ворскла» выиграла матчи против «Черноморца» (1:0) и ЛНЗ (2:0), все постепенно начали успокаиваться, а затем началась очередная серия неудач длиной в три матча исключительно проигранных соперникам. В итоге, полтавчане остановились на двенадцатой строчке и при равенстве очков с «Левым Берегом», который идет в зоне переходных матчей.

Несмотря на неочевидное положение владельца клуба, «зелено-белые» все равно провели очередную активную трансферную кампанию. Отпустили конфликтного Николая Ковталюка, а также расстались с Демиром Шкриелем, который не был необходим Максимову. Потеря Ильи Крупского также скажется со временем, но уже в следующем сезоне, когда он полноценно станет игроком «Металлиста 1925».

С другой стороны, этот трансфер принес сразу 1,5 млн евро, поэтому даже подписание легионера Милота Авдили «Ворскла» смогла себе позволить на фланг полузащиты, как и очередные аренды в виде переходов Евгения Пасича, Антона Салабая, Навина Малыша и даже костариканца Фернана Фаеррона, с которым нам еще предстоит познакомиться.

История встреч



Футбольные пути «Оболони» и «Ворсклы» ранее пересекались 4 раза в рамках Премьер-лиги, Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны полтавчан – 4 успешные игры. Разница голов – 1:9. Крупнейшая победа «Ворсклы» – 3:0 (2023). Команды последний раз играли между собой в августе прошлого года, когда на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского голы Ивана Нестеренко и Ибрагима Кане принесли «Ворскле» победу (2:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний Денис Шурман из Киевской области, который на своем счету имеет уже 68 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Назарий Цмоканыч и Василий Остапчук, а резервным арбитром отработает Максим Фирсов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Шандором и Владимиром Высоцким. У Шурмана есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 2 победы, 1 ничья, тогда как с «Ворсклой» он пересекался 8 раз – 4 победы, 2 ничьих и 2 поражения.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Федоривский – Стасюк, Дубко, Курко, Карась – Витенчук – Близниченко, Черненко, Груша, Ильин – Устименко.

«Ворскла»: Домолега – Крупский, Фаэррон, Гучек, Пердута – Павлюк, Скляр – Мякушко, Нестеренко, Кане – Иеде.