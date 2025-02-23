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Премьер-лига
Оболонь
23.02.2025 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 02:51 |
8
0

Оболонь – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 02:51 |
8
0
Оболонь – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 23-го лютого, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Сергея Шищенка стабильно начала набирать очки аккурат к концу первой части сезона, но теперь после зимнего перерыва продолжительностью в несколько месяцев без официальных матчей неизвестно, как будут поддерживать этот темп «пивовары». А возвращаться к работе предстоит сразу игрой против прямого конкурента, который, возможно, и не стал бы таковым, если бы коллектив Юрия Максимова не проиграл три подряд матча в декабре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
23 февраля 2025 -
13:00
Ворскла
ТМ 2.0 1.70 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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