Сергей ШИЩЕНКО: «Трудный матч. На эмоциях сейчас ничего не хочу говорить»

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился эмоциями от победы своей команды над «Ворсклой» в 18-м туре Украинской Премьер-лиги (1:0).

Очень трудная игра. Мы понимали, что Ворскла очень мощная команда, отлично работающая с мячом.Очень классные переходы из обороны в атаку, скоростные атаки, скоростные переходы.

Поэтому мы это понимали и вы видели, что сегодня Ворскла нам доставила проблемы, но уже проанализируем и будем делать какие-то выводы, как мы действовали и в обороне, и в атаке.Нам очень нужна была сегодня победа, поэтому очень важный матч и я очень доволен результатом команды. Не совсем игрой, а на эмоциях сейчас ничего не хочу говорить, но уже проанализируем матч и потом будем какие-то выводы уже с ребятами делать.

Денис Марченко сегодня в основе. Это стечение обстоятельств или парень заслужил?

Нет, он заслужил. Мы планировали его. Он очень здорово провел собрание. Очень талантливый вратарь. Еще ему нужно прогрессировать, еще нужно учиться. Я считаю, что это будущее команды и уже от нас зависит, как он будет прогрессировать и от него самого.

Продолжение этого вопроса. Президент сейчас дает интервью и говорит, что Денис Марченко – это в будущем игрок сборной Украины. Причем не молодежной, а национальной. Ваше мнение на этот счет?

Конечно, он талантливый вратарь, талантливый игрок. Очень отличный парень, который очень классно работает на тренировках. Очень хочет добиться в футболе тех мечтаний, которые у него есть. Я считаю, что он заслуживает комплиментов сейчас.Он очень замечательную игру провел, но еще много времени и наверняка ошибки и разочарования будут, но он с этим справится. Конечно, я хочу, чтобы он достиг цели, которую каждый игрок хочет достичь, оказаться в национальной сборной Украины.

Примечательно, что некоторые игроки играли не на своих привычных позициях.

Так у нас ограниченное количество игроков, потому что у нас есть больные, травмированные, но травмированные ребята уже со следующей недели будут работать в общей группе. А есть больные ребята, которым хочу пожелать поскорее поправиться, чтобы уже готовиться с командой.

Как оцените действия Константина Бычека на позиции центрфорварда?

Положительно, потому что он в последних матчах на собрании мы его использовали на этой позиции.Мне очень нравилось, потому что он и в Металлисте играл на этой позиции. Мне очень понравилось, как он действовал в матчах на сборах. Спланировано было, чтобы он играл нападающим.

Как вы оцените дебют Ильина и Устименко?

Устименко сейчас еще тяжело, потому что он переболел серьезно. Он только набирает кондиции, но он по максимуму сегодня сыграл то время, которое у него было. Ребятам еще нужно адаптироваться к требованиям, к команде.Было время, конечно, но я считаю, что оно еще прибавит и будет лучше, чем в этом матче.

С трибуны показалось, что команда создала один опасный момент. Это так хорошо сыграл соперник или ребята перехваливались?

Я думаю это в комплексе, потому что мы сборы начинали, знаете так, атакующие действия не очень мощные были у нас и пропускали очень много мячей. Затем уже адаптировались к климатическим условиям, и к полям.И потом мы уже добавляли и в игре, и в атакующих действиях.Мне очень понравилось, как команда играла в последних матчах на сборах, очень агрессивно, продуктивно.Я немного удивлен, что у нас сегодня фактически мало что получалось. Посмотрим, я думаю где-то волнение тоже важно, до матча зашкаливало для нас, поэтому и психологический момент тоже есть.

Следующий матч против Полесья. Будет ли какая-нибудь двойная мотивация для вас? Есть ли достижение победить?

Конечно, мотивация есть, потому что это для меня уже родной клуб, я в нем провел четыре года на разных должностях.Я очень уважаю команду, клуб, президента, работающих там людей. Конечно, мотивация будет и у меня зашкаливать, и у ребят, потому что я их тоже мотивирую некоторыми моментами, поэтому я думаю, что будет очень классная игра для болельщиков.

За зимнюю паузу только два усиления, больше не смогли или больше не нужно было?

Мы точечно усилились, мы вели переговоры с двумя игроками, мы хотели еще усилить позиции, мы рассматривали Эмиля Мустафаева, он хотел быть здесь в Оболони, но он оказался в Черноморце.Он хотел играть здесь, но он в другой команде, поэтому эти три трансфера мы планировали, два вышли, один нет, потом уже не рассматривали никого, потому что есть ребята, очень здорово действующие на тренировках, в играх, которые могут прогрессировать.Вы видели, что их отношение очень мощное, и они приносят нам результат.