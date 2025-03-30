ФОТО. Легенда Премьер-Лиги навсегда забанен в гольф-клубе. Причина
Джимми Баллард отличился со знаком минус
Бывший игрок Премьер-Лиги Джимми Баллард был навсегда забанен в гольф-клубе.
Экс-футболисту запретили посещение гольф-клуба Сэннингдейл после того, как он попытался использовать бутылку алкоголя (пиво Peroni) в качестве стартовой метки.
Буллард, который играл за «Уиган», «Фулхэм» и «Халл Сити», признался, что после нескольких выпитых напитков он отбил мяч от бутылки на первой метке.
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Клуб требует 92 000 фунтов за полное членство, что делает его одним из самых престижных в стране. Буллард извинился перед членами клуба, выразив желание вернуться.
После футбольной карьеры Буллард стал популярным телеведущим, в том числе на программе Soccer AM на Sky Sports, а сейчас активно играет в гольф и делится видео в своем Instagram.
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