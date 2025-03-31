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  4. Лунин наехал на игрока Реала после двух пропущенных. Что сказал Андрей?
Испания
31 марта 2025, 00:03 |
339
0

Лунин наехал на игрока Реала после двух пропущенных. Что сказал Андрей?

У Андрея был напряженный разговор с Раулем Асенсио

31 марта 2025, 00:03 |
339
0
Лунин наехал на игрока Реала после двух пропущенных. Что сказал Андрей?
Defensa Central. Андрей Лунин и Рауль Асенсио

В субботу, 29 марта, проходил матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева одержали важную победу со счетом 3:2.

На перерыв «Реал» ушел проигрывая 1:2. После первого тайма у Андрея Лунина состоялся напряженный разговор с защитником «бланкос» Раулем Асенсио.

Украинский голкипер попросил Асеснсио играть более внимательно против нападающих «Леганеса». Андрей имел замечание и сказал центрбеку, что два гола были пропущены из-за отсутствия решительности в защите «сливочных».

Ранее Андрей Лунин сделал заявление о необходимости для «бланкос» побеждать «без посторонней помощи»

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Леганес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Леганес Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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