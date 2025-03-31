Лунин наехал на игрока Реала после двух пропущенных. Что сказал Андрей?

В субботу, 29 марта, проходил матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева одержали важную победу со счетом 3:2.

На перерыв «Реал» ушел проигрывая 1:2. После первого тайма у Андрея Лунина состоялся напряженный разговор с защитником «бланкос» Раулем Асенсио.

Украинский голкипер попросил Асеснсио играть более внимательно против нападающих «Леганеса». Андрей имел замечание и сказал центрбеку, что два гола были пропущены из-за отсутствия решительности в защите «сливочных».

Ранее Андрей Лунин сделал заявление о необходимости для «бланкос» побеждать «без посторонней помощи»