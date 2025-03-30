Испания30 марта 2025, 14:21 | Обновлено 30 марта 2025, 14:22
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«Выигрывать без посторонней помощи». Лунин – про судейство матчей Реала
Украинский голкипер хоче, что бы его команда побеждала без спорных эпизодов
30 марта 2025, 14:21 | Обновлено 30 марта 2025, 14:22
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал судейство в матче 29-го тура Ла Лиги с «Леганесом», в котором его команда добыла победу со счетом 3:2:
«Я не хочу говорить о судейских решениях, мы должны выигрывать эти игры без посторонней помощи. Я имею в виду, что мы должны решать проблемы, играя хорошо, аккуратно, стараясь не пропускать голы. Простые вещи. Побеждать так, чтобы не попасть в мир судей».
Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин прокомментировал матч с «Леганесом».
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