«Выигрывать без посторонней помощи». Лунин – про судейство матчей Реала

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал судейство в матче 29-го тура Ла Лиги с «Леганесом», в котором его команда добыла победу со счетом 3:2:

«Я не хочу говорить о судейских решениях, мы должны выигрывать эти игры без посторонней помощи. Я имею в виду, что мы должны решать проблемы, играя хорошо, аккуратно, стараясь не пропускать голы. Простые вещи. Побеждать так, чтобы не попасть в мир судей».

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин прокомментировал матч с «Леганесом».