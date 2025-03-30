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Испания
30 марта 2025, 11:24 | Обновлено 30 марта 2025, 11:27
1197
0

«Я бы хотел, прежде всего...». Лунин прокомментировал матч с Леганесом

Украинский голкипер дал несколько комментариев после матча 29-го тура Ла Лиги

30 марта 2025, 11:24 | Обновлено 30 марта 2025, 11:27
1197
0
«Я бы хотел, прежде всего...». Лунин прокомментировал матч с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин дал несколько комментариев после матча 29-го тура Ла Лиги с «Леганесом», в котором его команда добыла победу со счетом 3:2:

Оценка матча: «Победа важна, это три очка и это тяжелая победа».

Матч после перерыва: «Практически весь состав был вызван в свои национальные сборные, добавились переезды, игры и усталость. Есть игроки, у которых были перемены, и в итоге мы приехали и тренировались всей командой только один день в рамках подготовки к игре, после перерыва. Это нормально, что может быть немного сложнее, любой матч может быть разным. Сейчас, как я уже говорил, мы выиграли, взяли три очка, и у нас есть всего два дня, чтобы восстановиться и подготовиться к важному матчу».

Спорные моменты: «Я не могу ничего сказать, потому что не видел этого по телевизору».

Календарь: «Вы должны понимать, что когда это матч Лиги чемпионов, он уже является определяющим, это отличается от матча с командой из нижней части таблицы. Но это нас не расслабляет, это просто разные игры, мы должны это понимать. Мы все понимаем, что это важные матчи, потому что мы играем во всех трех соревнованиях. Мы живы везде, мы близки к Кубку, мы уже в четвертьфинале Лиги чемпионов, мы играем за свою жизнь. Это будет тяжело, это нелегко, с таким графиком, как вы сказали, мало времени на восстановление, мало времени на подготовку».

Будущее: «Я хорошо отношусь к будущему, потому что по тем же причинам мы продолжаем играть во всех соревнованиях. Я сыграл около 10 или 11 матчей, посмотрим, смогу ли я сыграть еще, надеюсь. Я сконцентрирован на ежедневной работе и надеюсь я смогу больше сыграть. Впереди еще долгий путь, два месяца, три месяца. Сейчас нет времени думать. Я обновился, я счастлив здесь. Я никогда не прекращал бороться за свое место. Я немного сосредоточился на соревнованиях, в которых мы играем.

Еще о календаре: «Посмотрим, я не знаю, стал ли он жестче, но правда в том, что календарь довольно требовательный. Я не могу сказать, стал ли он сложнее.

Игра в финале Копа дель Рей: «Я бы хотел, прежде всего, пройти в финал и, конечно, сыграть в нем».

Роль в «Реале»: «Я всегда верил, что смогу добиться здесь успеха, это клуб моей мечты. Для меня это очень важно, и мне очень нравится, как меняется моя роль. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Я очень рад наслаждаться любой игрой, в которой могу принять участие».

Ранее сообщалось о том, что Лунин отреагировал на трудную победу «Реала» над «Леганесом» в Ла Лиге

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Андрей Лунин Реал Мадрид Леганес Реал - Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Bernabéu Digital
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