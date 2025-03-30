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  4. ФОТО. Лунин отреагировал на трудную победу Реала над Леганесом в Ла Лиге
Испания
30 марта 2025, 08:24 |
895
0

ФОТО. Лунин отреагировал на трудную победу Реала над Леганесом в Ла Лиге

«Сливочные» проигрывали по ходу игры чемпионата Испании

30 марта 2025, 08:24 |
895
0
ФОТО. Лунин отреагировал на трудную победу Реала над Леганесом в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» в тяжелом матче обыграл «Леганес» в рамках 29 тура испанской Ла Лиги (3:2), где ворота «сливочных» защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

После матча Лунин лаконично отреагировал на победу своей команды, опубликовав сообщение на своей странице в Insgagram: «Эта команда всегда борется до конца 🤍 Спасибо за поддержку всегда 💪👏», – подчеркнул Андрей.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 29 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за трудный матч против «Леганеса» в Ла Лиге.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Леганес Реал - Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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