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Премьер-лига
Заря
30.03.2025 18:00 – FT 0 : 3
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 19:53 | Обновлено 30 марта 2025, 21:19
1345
14

Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю

Ковалевцы одержали первую победу в 2025-м году

30 марта 2025, 19:53 | Обновлено 30 марта 2025, 21:19
1345
14
Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю
УПЛ

В Киеве состоялся заключительный матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились луганская «Заря» и ковалевский «Колос». Команда Руслана Костышина, который проводил второй поединок после своего возвращение на пост главного тренера «Колоса», проиграла четыре встречи в новом году. Луганчане, наоборот, продемонстрировали свое желание побороться за еврокубковую зону и, что немаловажно, подкрепили его позитивным результатом.

Но события сегодняшнего матча развивались совсем не по сценарию «черно-белых». Ковалевцы агрессивно начали встречу, активным прессингом оказывая давление на соперников. Подопечные Младена Бартуловича не были готовы к такому интенсивному футболу в исполнении «колосков». Луганчане допускали много брака при передачах и переход к атакующей фазе у них совсем не клеился.

А гости продолжали искать пути к штрафной «Зари». Многие атаки «Колоса» шли через фланги, где активными действиями выделялись Велетень и Третьяков. Первую по-настоящему реальную возможность для взятия ворот упустил Ориховский, который из пределов штрафной с лёта пробил рядом со штангой.

Концовка первого тайма стала настоящим кошмаром для «Зари». Сначала за срыв контратаки соперников вторую желтую карточку получил Тронтель, оставив свою команду в меньшинстве. А затем мяч оказался в воротах луганской команды: навес Велетня ударом головой замкнул Цуриков.

В начале второй половины встречи ковалевцы продемонстрировали, что не планируют останавливаться на достигнутом. Они снова заиграли в высоком прессинге и пытались использовать свободное пространство на половине поля «Зари». И задолго до финального свистка «колоски» сумели практически снять вопросы о победителе противостояния. Эффектным ударом с острого угла под перекладину оформил дубль Цуриков. Не менее красивым стал гол в исполнении Ориховского, который из угла штрафной поразил дальнюю «девятку».

Луганчане выглядели обреченно и могли проиграть с еще более крупным счетом. Дважды «Зарю» спасал каркас ворот: Боливар попал в штангу, а Ррапай – в перекладину. За весь матч «черно-белые» так и не смогли пробить в створ ворот «Колоса».

Благодаря этой победе ковалевцы покинули зону переходных матчей, по дополнительным показателям опередив «Ворсклу». В следующем туре именно с полтавской командой «Заря» проведет гостевой матч, а «Колос» будет принимать «Рух».

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Заря» – «Колос» – 0:3

Голы: Цуриков (42, 58), Ориховский (63)

Предупреждения: Тронтель (5) – Бондаренко (55), Козик (57), Ориховский (79)

Удаление: Тронтель (38, вторая желтая карточка)

«Заря»: Сапутин, Джордан, Башич, Жуниор Рейс, Вантух (Эскинья, 85), Тронтель, Попара, Яцик (Дрышлюк, 65), Мичин (Василец, 85), Белоцерковец (Слесар, 65), Будковский (Горбач, 72)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, В.Бондаренко, Бурда, Козик (Владою, 88), Красничи, Ориховский (Теллес, 84), Ррапай (Демченко, 88), Велетень (Алефиренко, 84), Ковталюк (Боливар, 60),

Арбитр: Александр Каленов (Львов)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

Наши оценки:

Заміни «Зорі»: Дришлюк – 5,0; Слесар – 5,0; Горбач – 5,0; Ескінья – б/о; Василець – б/о.

Заміни «Колоса»: Болівар – 6,0; Теллес – б/о; Алефіренко – б/о; Владою – б/о; Демченко – б/о.

ЗАРЯ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос Ковалевка).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
38’
Жан Тронтель (Заря) получает красную карточку.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 14
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Вітаю ковалівців з перемогою.
Навіть без вилучення Колос повністю перегравав Зорю ще у першому таймі.  Заслужена перемога.
Вилучення справедливе, питань до арбітру немає, легіонер Зорі словенець вже сидів на жовтій, а друга жовта вже наприкінці першого тайму, взагалі непотрібна була, до стрибався і отримав червону, мені його не жалко, а от команду - так. Можливо рахунок був би інакшим, не такий розгромний.
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+3
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dadlismit
Там Будковский рассказывал, что игроки Зари заслуживают вызов в сборную, а Тронтель собрался за еврокубки бороться ... В итоге вышли на матч с Колосом и обосрались по полной 
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+2
Олег Мандрівник
В принципе как вчера и писал - у Зори шансов на ЕК уже почти не было, а Колосу вкрай нужно было выйти из зоны вылета в пердив. Желание Колоса выйти из зоны вылета победило
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+1
avk2307
Колос не повинен вилетіти. Це факт. Інакше як Засуха буде управляти ...Тоді другий голова федерації області і всі від арбітрів до шахтарів повинні щось змінювати.
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+1
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apepa
Слишком много команд из Второй Столицы. Оболонь и Колос должны покинуть УПЛ в этом году. ЛБ в следущем сезоне. Через сезон приготовицца и дырявым!
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-3
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Vitaliy Donetsk/ Fan Мурлыки❤️😸
💔😢Донеччани розділяють біль і сум сьогоднішнього вечора з братами-сусідами Луганцями! 🖤🤍🙌🧡🖤
Разом ми зробимо наш Донбас сильнішим! ⚒️ 😊
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
_9Quantum19_
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-6
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