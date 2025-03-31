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Премьер-лига
Заря
30.03.2025 18:00 – FT 0 : 3
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 03:47 | Обновлено 31 марта 2025, 04:05
43
0

КОСТЫШИН: «Колос должен находиться выше в турнирной таблице»

Наставник Колоса одержал первую победу после возвращения в клуб

31 марта 2025, 03:47 | Обновлено 31 марта 2025, 04:05
43
0
КОСТЫШИН: «Колос должен находиться выше в турнирной таблице»
ФК Колос. Младен Бартулович и Руслан Костышин

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал матч 22-го тура УПЛ, в котором его команда разгромила на выезде Зарю (3:0):

«Поздравляю команду с победой, поздравляю президента в первую очередь, который вкладывает деньги и сделал такой хороший клуб и команду. Он заслуживает того, чтобы команда находилась выше в турнирной таблице.

Очень рад тому, какие изменения происходят в команде. Как меняется менталитет. Я даже не говорю о счете – я говорю о настроении, с которым они вышли на игру, с каким отношением, с какой агрессией. Это меня очень порадовало, я им благодарен за это. А если быть откровенным, то соперник играл в меньшинстве, и по-честному анализировать игру – да, мы играли агрессивно, но ведь Зоря была в меньшинстве.

Колос хорошо выглядел в полных составах. Команда Заря – квалифицированная, она сильно добавила после зимних сборов. И это претендент на еврокубки. Я радовался тому, что происходило на поле до удаления.

Та команда Колоса, которая играла в еврокубках, много лет строилась. Постепенно, поднимаясь с аматорского футбола. В Премьер-лигу, в еврокубки. А здесь даже еще и месяца не прошло с момента возвращения. То, что сейчас в Колосе собраны очень квалифицированные футболисты и есть хорошая молодежь – это бесспорно. Но сравнивать эти две команды – это неэтично по отношению к тем ребятам, кто тогда играл два года подряд в еврокубках.

Я согласен с тем, что команда должна быть на другом месте, смотря на то, как они сейчас работают и на их мастерство. Если они дальше будут себя так вести и так тренироваться, и так эмоционально относиться к делу, то эта команда действительно должна быть претендентом на еврокубки».

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос Ковалевка).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
38’
Жан Тронтель (Заря) получает красную карточку.
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Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
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