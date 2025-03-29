Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Заря
30.03.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 20:52 |
79
0

Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Борьба за пятое место и сохранение прописки в УПЛ только начинаются

29 марта 2025, 20:52 |
79
0
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В двадцать втором туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025, в воскресенье, 30 марта, в Киеве встретятся «Заря» и «Колос». Хозяева поля, находящиеся в самой середине таблицы (8 место), будут играть против «Колоса», который после смены тренера пытается сохранить прописку в УПЛ.

Заря

Подопечные Бартуловича долго пытались найти свою игру, а уже сейчас «Заря» после неидеального старта второй части сезона, после проигрыша «Александрии», смогла переиграть «Рух» и «Оболонь», и при этом без арендованных игроков (Яцыка и Горбача) огорчить «Динамо», сыграв с киевлянами вничью. Такие результаты позволили луганскому клубу попасть на 8-е место, находясь в близости к первой пятерке.

Во время паузы «Заря» провела два спарринга, где потерпела поражение от «Кудровки» из Первой лиги и выиграла у «Оболони» уже в третий раз в течение сезона.

Сейчас на очереди у луганчан матч против «Колоса», где победа позволит команде Бартуловича не только взять реванш за поражение в первом круге, но и обойти конкурентов в борьбе за пятую позицию.

Колос

Руслан Костышин начал свой путь во главе с «Колосом» с поражения ЛНЗ (0:2), где второй пропущенный гол ковалевцы, можно сказать, подарили своему оппоненту. Это поражение, и к тому более или менее положительные результаты конкурентов («Левого Берега», «Ворсклы», да еще сюда можно отнести «Ингулец») опустили «колосков» на тринадцатое место. Поэтому каждый балл для «Колоса» может быть на вес золота в борьбе за выживание. Уже в эти выходные Костышина и его подопечных ждет матч против «Зари», которая сейчас набрала форму и планирует бороться за высокие места.

Во время международной паузы «Колос» провел спарринг против «Металлиста 1925», который завершился нулевой ничьей.

Предстоящий матч против «Зари» пропустит из-за перебора желтых карточек Ника Гагнидзе.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 12 поединков в рамках УПЛ. 7 матчей завершились победой «Зари», 3 победы на счету «Колоса» и в 2 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 14:7 в пользу «Зари». В первом круге игра завершилась минимальной викторией «колосков» 1:0, где победный гол забил Максим Третьяков.

Прогноз на противостояние

Наступил этап, когда у команд осталось так называемые «девять финалов». «Заря» до сих пор имеет хорошие шансы на борьбу за участие в еврокубках, в то время как «Колос» в случае успехов может не только покинуть зону вылета, но еще и найти более лучшее место в турнирной таблице. Учитывая важность этого противостояния и для «мужиков», и для «колосков», а также проигранный луганчанами очный матч в первом круге, нашим прогнозом будет победа «Зари».

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Жуниньо, Яцык, Мичин, Попара, Белоцерковец, Будковский

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Красничи, Демченко, Велетень, Ориховский, Третьяков, Боливар

Прогноз Sport.ua
Заря
30 марта 2025 -
18:00
Колос Ковалевка
Победа Зари 2.11 Сделать ставку
По теме:
Капитан Динамо: Я себя не оцениваю, для этого есть журналисты и эксперты
Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»
Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Младен Бартулович Руслан Костышин Заря - Колос прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Футбол | 29 марта 2025, 04:30 0
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала

Флорентино контактирует с Хаби Алонсо

Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Футбол | 29 марта 2025, 00:43 1
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута

Украинский защитник вряд ли сменит клубную прописку

Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 29.03.2025, 21:04
Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Бокс | 29.03.2025, 00:42
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
Футбол | 29.03.2025, 18:40
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 19
Футбол
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
29.03.2025, 09:47 13
Футбол
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 11
Теннис
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
29.03.2025, 07:25 2
Бокс
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
27.03.2025, 16:19
Футбол
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
28.03.2025, 08:51
Теннис
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем