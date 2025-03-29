В двадцать втором туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025, в воскресенье, 30 марта, в Киеве встретятся «Заря» и «Колос». Хозяева поля, находящиеся в самой середине таблицы (8 место), будут играть против «Колоса», который после смены тренера пытается сохранить прописку в УПЛ.

Заря

Подопечные Бартуловича долго пытались найти свою игру, а уже сейчас «Заря» после неидеального старта второй части сезона, после проигрыша «Александрии», смогла переиграть «Рух» и «Оболонь», и при этом без арендованных игроков (Яцыка и Горбача) огорчить «Динамо», сыграв с киевлянами вничью. Такие результаты позволили луганскому клубу попасть на 8-е место, находясь в близости к первой пятерке.

Во время паузы «Заря» провела два спарринга, где потерпела поражение от «Кудровки» из Первой лиги и выиграла у «Оболони» уже в третий раз в течение сезона.

Сейчас на очереди у луганчан матч против «Колоса», где победа позволит команде Бартуловича не только взять реванш за поражение в первом круге, но и обойти конкурентов в борьбе за пятую позицию.

Колос

Руслан Костышин начал свой путь во главе с «Колосом» с поражения ЛНЗ (0:2), где второй пропущенный гол ковалевцы, можно сказать, подарили своему оппоненту. Это поражение, и к тому более или менее положительные результаты конкурентов («Левого Берега», «Ворсклы», да еще сюда можно отнести «Ингулец») опустили «колосков» на тринадцатое место. Поэтому каждый балл для «Колоса» может быть на вес золота в борьбе за выживание. Уже в эти выходные Костышина и его подопечных ждет матч против «Зари», которая сейчас набрала форму и планирует бороться за высокие места.

Во время международной паузы «Колос» провел спарринг против «Металлиста 1925», который завершился нулевой ничьей.

Предстоящий матч против «Зари» пропустит из-за перебора желтых карточек Ника Гагнидзе.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 12 поединков в рамках УПЛ. 7 матчей завершились победой «Зари», 3 победы на счету «Колоса» и в 2 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 14:7 в пользу «Зари». В первом круге игра завершилась минимальной викторией «колосков» 1:0, где победный гол забил Максим Третьяков.

Прогноз на противостояние

Наступил этап, когда у команд осталось так называемые «девять финалов». «Заря» до сих пор имеет хорошие шансы на борьбу за участие в еврокубках, в то время как «Колос» в случае успехов может не только покинуть зону вылета, но еще и найти более лучшее место в турнирной таблице. Учитывая важность этого противостояния и для «мужиков», и для «колосков», а также проигранный луганчанами очный матч в первом круге, нашим прогнозом будет победа «Зари».

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Жуниньо, Яцык, Мичин, Попара, Белоцерковец, Будковский

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Красничи, Демченко, Велетень, Ориховский, Третьяков, Боливар