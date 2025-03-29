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Премьер-лига
Заря
30.03.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 21:47 | Обновлено 29 марта 2025, 21:49
74
0

Заря – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

29 марта 2025, 21:47 | Обновлено 29 марта 2025, 21:49
74
0
Заря – Колос. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 30 марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Луганская команда расположилась в середине турнирной таблицы. В прошлом туре «черно-белые» сумели отобрать очки у «Динамо», сыграв с лидером чемпионата вничью (2:2). «Колос» после зимней паузы проиграл четыре встречи и опустился в зону переходных матчей. Перед перерывом в турнире ковалевцы уступили ЛНЗ со счетом 0:2. В первом круге «колоски» с минимальным счетом обыграли «Зарю» благодаря результативному удару Третьякова.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
30 марта 2025 -
18:00
Колос Ковалевка
Победа Зари 2.11 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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