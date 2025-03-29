В воскресенье, 30 марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Луганская команда расположилась в середине турнирной таблицы. В прошлом туре «черно-белые» сумели отобрать очки у «Динамо», сыграв с лидером чемпионата вничью (2:2). «Колос» после зимней паузы проиграл четыре встречи и опустился в зону переходных матчей. Перед перерывом в турнире ковалевцы уступили ЛНЗ со счетом 0:2. В первом круге «колоски» с минимальным счетом обыграли «Зарю» благодаря результативному удару Третьякова.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.