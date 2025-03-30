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Премьер-лига
Заря
30.03.2025 18:00 – FT 0 : 3
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 20:59 | Обновлено 30 марта 2025, 21:19
449
0

Заря – Колос – 0:3. Дубль Цурикова, удаление Тронтеля. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

30 марта 2025, 20:59 | Обновлено 30 марта 2025, 21:19
449
0
Заря – Колос – 0:3. Дубль Цурикова, удаление Тронтеля. Видео голов и обзор
ФК Заря

30 марта в 18:00 проходил поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» уступила «Колосу» из Ковалевки (0:3) в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

На 38-й минуте Жан Тронтель был удален, и хозяева поля остались в меньшинстве.

На 42-й минуте Андрей Цуриков открыл счет для Колоса. После перерыва Цуриков и Ориховский увеличили преимущество Колоса до 3:0.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 30 марта

Заря Луганск – Колос Ковалевка – 0:3

Голы: Цуриков, 42, 58, Ориховский, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос Ковалевка).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
38’
Жан Тронтель (Заря) получает красную карточку.
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Заря - Колос видео голов и обзор Андрей Цуриков Павел Ориховский Жан Тронтель удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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