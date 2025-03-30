30 марта в 18:00 проходил поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» уступила «Колосу» из Ковалевки (0:3) в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

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На 38-й минуте Жан Тронтель был удален, и хозяева поля остались в меньшинстве.

На 42-й минуте Андрей Цуриков открыл счет для Колоса. После перерыва Цуриков и Ориховский увеличили преимущество Колоса до 3:0.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 30 марта

Заря Луганск – Колос Ковалевка – 0:3

Голы: Цуриков, 42, 58, Ориховский, 63

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