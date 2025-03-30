Заря – Колос – 0:3. Дубль Цурикова, удаление Тронтеля. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги
30 марта в 18:00 проходил поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Луганская «Заря» уступила «Колосу» из Ковалевки (0:3) в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
На 38-й минуте Жан Тронтель был удален, и хозяева поля остались в меньшинстве.
На 42-й минуте Андрей Цуриков открыл счет для Колоса. После перерыва Цуриков и Ориховский увеличили преимущество Колоса до 3:0.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 30 марта
Заря Луганск – Колос Ковалевка – 0:3
Голы: Цуриков, 42, 58, Ориховский, 63
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «волков» отреагировал на победный гол Артема
Лидером списка стал Мухаммед Али