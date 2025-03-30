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30 марта 2025, 22:44 |
1062
0

Что случилось с двумя футболистами Барсы, которые были лучше Месси?

Лионель Месси не был лучшим исполнителем штрафных ударов в Ла Масии

30 марта 2025, 22:44 |
1062
0
Что случилось с двумя футболистами Барсы, которые были лучше Месси?
Sportbible. Виктор Васкес и Хуанхо Клауси

Двое игроков превосходили Лионеля Месси в исполнении штрафных ударов в «Ла Масии».

37-летний Лео Месси, один из лучших футболистов в истории, провел пик карьеры в «Барселоне». Хотя он забил более 60 штрафных ударов в клубном футболе, экс-одноклубник Роже Жирибет рассказал GOAL, что Месси был «третьим выбором» после Виктора Васкеса и Хуанхо Клауси.

Бывший руководитель академии Альберт Бенайгес объяснил, что штрафные удары не были приоритетом в обучении: «Мы иногда отрабатывали удары со стенкой, но не уделяли этому много внимания».

Васкес сыграл всего три матча за первую команду «Барсы» из-за конкуренции и травмы. В 2011 году он перешел в «Брюгге», а затем выступал в Мексике, Канаде, США, Катаре и Индии. Сейчас он играет за андоррскую «Санта-Колому».

Клауси так и не дебютировал в «Барселоне», играя в низших лигах Испании. Он вспомнил юношеский турнир, где стал лучшим бомбардиром, а Месси – лучшим игроком: «Я сохранил фото нас с трофеем… не каждый может такое сказать». В настоящее время неизвестно, продолжает ли он карьеру.

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фото Барселона Лионель Месси Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
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