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  4. Хавбек Руха: «Динамовцы не позволили нам воспользоваться своими козырями»
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 23:09 | Обновлено 30 марта 2025, 23:19
152
0

Хавбек Руха: «Динамовцы не позволили нам воспользоваться своими козырями»

Евгений Пастух рассказал об итогах матча 22-го тура УПЛ против Динамо

30 марта 2025, 23:09 | Обновлено 30 марта 2025, 23:19
152
0
Хавбек Руха: «Динамовцы не позволили нам воспользоваться своими козырями»
ФК Рух. Евгений Пастух

Полузащитник «Руха» Евгений Пастух эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало львянам дать бой в поединке 22-му туру УПЛ против «Динамо» (0:2):

«Мы пытались действовать в своем стиле: высоко встречать визави, играть интенсивно и благодаря выигранным единоборствам заставлять гостей больше думать об обороне. Однако динамовцы умело выходили из-под прессинга, дорожили мячом и усложняли воплощение этих замыслов. Придал киевлянам уверенность и быстрый гол, забитый после эффектной комбинации.

Нельзя сказать, что мы не пытались вернуть интригу. Были полумоменты у Дениса Пидгурского, Ярослава Карабина, но до забитых мячей дело не дошло. Хотя справедливости ради следует сказать, что и при счете 2:0 динамовцы продолжали доминировать, и победили они заслуженно.

Тем не менее, остается надеяться, что Рух качественно поработает над ошибками и 2 апреля в кубковом противостоянии с «Динамо» сможет реабилитироваться».

Львовское «Рух» набрал 26 очков и находится на 9-м месте УПЛ.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо Евгений Пастух (футболист) инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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