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Чемпионат Испании
Валенсия
30.03.2025 19:30 – FT 1 : 0
Мальорка
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Испания
30 марта 2025, 22:32 | Обновлено 30 марта 2025, 22:47
54
0

ВИДЕО. Тур Ла Лиги. Победы Вильярреала и Валенсии, Атлетик потерял очки

Вечером 30 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Испании

30 марта 2025, 22:32 | Обновлено 30 марта 2025, 22:47
54
0
ВИДЕО. Тур Ла Лиги. Победы Вильярреала и Валенсии, Атлетик потерял очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Испании.

Победы с минимальным первесом одержали Вильярреал и Валенсия.

А вот Атлетик потерял важные очки в борьбе за еврокубки, не забив ни гола Осасуне (0:0).

Ла Лига. 29-й тур, 30 марта

Хетафе – Вильярреал – 1:2

Голы: Карлес Перес, 29 – Айосе Перес, 15, Барри, 33

Атлетик – Осасуна – 0:0

Валенсия – Мальорка – 1:0

Гол: Диего Лопес, 50

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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