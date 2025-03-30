Испания30 марта 2025, 22:32 | Обновлено 30 марта 2025, 22:47
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ВИДЕО. Тур Ла Лиги. Победы Вильярреала и Валенсии, Атлетик потерял очки
Вечером 30 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Испании
30 марта 2025, 22:32 | Обновлено 30 марта 2025, 22:47
54
0
Вечером 30 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Испании.
Победы с минимальным первесом одержали Вильярреал и Валенсия.
А вот Атлетик потерял важные очки в борьбе за еврокубки, не забив ни гола Осасуне (0:0).
Ла Лига. 29-й тур, 30 марта
Хетафе – Вильярреал – 1:2
Голы: Карлес Перес, 29 – Айосе Перес, 15, Барри, 33
Атлетик – Осасуна – 0:0
Валенсия – Мальорка – 1:0
Гол: Диего Лопес, 50
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
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