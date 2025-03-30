ВИДЕО. Тур Ла Лиги. Победы Вильярреала и Валенсии, Атлетик потерял очки

Вечером 30 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Испании.

Победы с минимальным первесом одержали Вильярреал и Валенсия.

А вот Атлетик потерял важные очки в борьбе за еврокубки, не забив ни гола Осасуне (0:0).

Ла Лига. 29-й тур, 30 марта

Хетафе – Вильярреал – 1:2

Голы: Карлес Перес, 29 – Айосе Перес, 15, Барри, 33

Атлетик – Осасуна – 0:0

Валенсия – Мальорка – 1:0

Гол: Диего Лопес, 50