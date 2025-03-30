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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 23:43 | Обновлено 31 марта 2025, 00:06
296
1

На просмотр в Черноморец приехал воспитанник Динамо

Викентий Волошин ранее играл за луганскую Зарю

30 марта 2025, 23:43 | Обновлено 31 марта 2025, 00:06
296
1
На просмотр в Черноморец приехал воспитанник Динамо
ФК Заря. Викентий Волошин

Одесский «Черноморец», один из аутсайдеров УПЛ, не прекращает селекционную деятельность.

Как стало известно Sport.ua, потенциальным новичком команды «моряков» является 23-летний атакующий полузащитник Викентий Волошин.

В ходе весенней части чемпионата в «Черноморце» появился еще один футболист, кроме опытного защитника Ярослава Ракицкого, который на протяжении многих сезонов в «Шахтере» был одноклубником нынешнего главного тренера «моряков» Александра Кучера.

В осенней части сезона 2024/25 Викентий Волошин был игроком луганской «Зари», однако участвовал лишь в трех поединках, в двух из которых выходил на замену. В общей сложности он отыграл всего 102 минуты.

До «Зари» Волошин защищал цвета «Александрии», черниговской «Десны» и киевского «Динамо» U-19, воспитанником клубной академии которого он является.

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Викентий Волошин Черноморец Одесса Динамо Киев Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ инсайд просмотр игроков Александр Кучер Ярослав Ракицкий
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Олег Заворотный
Та то вже раніше треба було, схоже перший кандидат на виліт. Нажаль
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