На просмотр в Черноморец приехал воспитанник Динамо
Викентий Волошин ранее играл за луганскую Зарю
Одесский «Черноморец», один из аутсайдеров УПЛ, не прекращает селекционную деятельность.
Как стало известно Sport.ua, потенциальным новичком команды «моряков» является 23-летний атакующий полузащитник Викентий Волошин.
В ходе весенней части чемпионата в «Черноморце» появился еще один футболист, кроме опытного защитника Ярослава Ракицкого, который на протяжении многих сезонов в «Шахтере» был одноклубником нынешнего главного тренера «моряков» Александра Кучера.
В осенней части сезона 2024/25 Викентий Волошин был игроком луганской «Зари», однако участвовал лишь в трех поединках, в двух из которых выходил на замену. В общей сложности он отыграл всего 102 минуты.
До «Зари» Волошин защищал цвета «Александрии», черниговской «Десны» и киевского «Динамо» U-19, воспитанником клубной академии которого он является.
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