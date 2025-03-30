На просмотр в Черноморец приехал воспитанник Динамо

Одесский «Черноморец», один из аутсайдеров УПЛ, не прекращает селекционную деятельность.

Как стало известно Sport.ua, потенциальным новичком команды «моряков» является 23-летний атакующий полузащитник Викентий Волошин.

В ходе весенней части чемпионата в «Черноморце» появился еще один футболист, кроме опытного защитника Ярослава Ракицкого, который на протяжении многих сезонов в «Шахтере» был одноклубником нынешнего главного тренера «моряков» Александра Кучера.

В осенней части сезона 2024/25 Викентий Волошин был игроком луганской «Зари», однако участвовал лишь в трех поединках, в двух из которых выходил на замену. В общей сложности он отыграл всего 102 минуты.

До «Зари» Волошин защищал цвета «Александрии», черниговской «Десны» и киевского «Динамо» U-19, воспитанником клубной академии которого он является.