Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 марта проходит матч 30-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Милан.

Коллективы играют на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта

Наполи – Милан – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Политано, 2, Лукаку, 19

ГОЛ! 1:0 Политано, 2 мин.

ГОЛ! 2:0 Лукаку, 19 мин.