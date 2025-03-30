Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Италии
Наполи
30.03.2025 21:45 – перерыв 2 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 марта 2025, 22:35 |
37
0

Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Серии А 2024/25

30 марта 2025, 22:35 |
37
0
Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта проходит матч 30-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Милан.

Коллективы играют на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта

Наполи – Милан – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Политано, 2, Лукаку, 19

ГОЛ! 1:0 Политано, 2 мин.

ГОЛ! 2:0 Лукаку, 19 мин.

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
По теме:
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
ВИДЕО. Тур Ла Лиги. Победы Вильярреала и Валенсии, Атлетик потерял очки
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
Наполи Милан Наполи - Милан видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Ромелу Лукаку Маттео Политано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – Колос – 0:3. Дубль Цурикова, удаление Тронтеля. Видео голов и обзор
Футбол | 30 марта 2025, 21:23 0
Заря – Колос – 0:3. Дубль Цурикова, удаление Тронтеля. Видео голов и обзор
Заря – Колос – 0:3. Дубль Цурикова, удаление Тронтеля. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Футбол | 30 марта 2025, 01:45 0
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес

Украинец пропустил два мяча в первом тайме

Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю
Футбол | 30.03.2025, 19:53
Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю
Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Футбол | 29.03.2025, 23:43
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
Футбол | 29.03.2025, 23:30
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
30.03.2025, 08:09 3
Футбол
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
29.03.2025, 09:00 1
Война
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 14
Бокс
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
29.03.2025, 02:49 1
Футбол
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 24
Бокс
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем