Руни рассказал о командах, которые будут бороться за победу в АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о командах, которые будут бороться за победу в чемпионате Англии.

«Похоже, сейчас именно «Арсенал» и «Манчестер Сити» – те команды, которые могут уйти в отрыв на вершине таблицы АПЛ. Но и «Ливерпуль» нельзя списывать со счетов – если они поймают серию и выиграют несколько матчей, они могут заявить о себе.

Если появится поддержка и уверенность, они еще покажут класс. Но думаю, именно «Арсенал» и «Сити» уйдут в отрыв. «Астон Вилла» выступает фантастически, но, на мой взгляд, чемпионская гонка сведется к двум лидерам», – приводит слова Руни Goal.