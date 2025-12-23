Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 декабря 2025, 04:25
Руни рассказал о командах, которые будут бороться за победу в АПЛ

Уэйн сделал прогноз на чемпионскую гонку

Руни рассказал о командах, которые будут бороться за победу в АПЛ
Instagram. Уэйн Руни

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о командах, которые будут бороться за победу в чемпионате Англии.

«Похоже, сейчас именно «Арсенал» и «Манчестер Сити» – те команды, которые могут уйти в отрыв на вершине таблицы АПЛ. Но и «Ливерпуль» нельзя списывать со счетов – если они поймают серию и выиграют несколько матчей, они могут заявить о себе.

Если появится поддержка и уверенность, они еще покажут класс. Но думаю, именно «Арсенал» и «Сити» уйдут в отрыв. «Астон Вилла» выступает фантастически, но, на мой взгляд, чемпионская гонка сведется к двум лидерам», – приводит слова Руни Goal.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 39 очками. На втором месте – «Манчестер Сити» (37), а тройку лидеров замыкает «Астон Вилла» (36).

