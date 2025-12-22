ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами
Алиша Леманн напомнила о себе
Футболистка женской сборной Швейцарии и одна из самых известных звезд женского футбола Алишa Леманн опубликовала новое видео в соцсетях.
В ролике Леманн демонстрирует технику владения мячом, выполняя серию жонглирований на арене Baller League в Великобритании.
Видео быстро набрало популярность и собрало десятки тысяч лайков, а пользователи в комментариях отметили технику и уверенность с мячом футболистки «Комо».
Алиша Леманн продолжает оставаться одной из самых влиятельных фигур в женском футболе, сочетая выступления на поле с активной медийной деятельностью.
