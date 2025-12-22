Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
22 декабря 2025, 22:36
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами

Алиша Леманн напомнила о себе

ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами
Instagram. Алиша Леманн

Футболистка женской сборной Швейцарии и одна из самых известных звезд женского футбола Алишa Леманн опубликовала новое видео в соцсетях.

В ролике Леманн демонстрирует технику владения мячом, выполняя серию жонглирований на арене Baller League в Великобритании.

Видео быстро набрало популярность и собрало десятки тысяч лайков, а пользователи в комментариях отметили технику и уверенность с мячом футболистки «Комо».

Алиша Леманн продолжает оставаться одной из самых влиятельных фигур в женском футболе, сочетая выступления на поле с активной медийной деятельностью.

