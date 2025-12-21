Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Оказывается, что Бленуце хотел подписать «Шальке»
Прошлым летом форвард Владислав Бленуце находился в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов.
Как сообщает портал digisport.ro, подписать нападающего планировали бельгийский «Стандард», немецкий «Шальке» и польский «Ракув».
Все три клуба рассматривали Бленуце как вариант для усиления атаки, однако в итоге игрок выбрал другой путь. Впоследствии форвард перешел в киевское «Динамо», где продолжил карьеру, отклонив предложения из Бельгии, Германии и Польши.
В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский гранд добыл победу со счетом 2:0
«Канониры» вернулись на вершину таблицы