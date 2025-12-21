Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 07:42 |
Оказывается, что Бленуце хотел подписать «Шальке»

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Прошлым летом форвард Владислав Бленуце находился в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов.

Как сообщает портал digisport.ro, подписать нападающего планировали бельгийский «Стандард», немецкий «Шальке» и польский «Ракув».

Все три клуба рассматривали Бленуце как вариант для усиления атаки, однако в итоге игрок выбрал другой путь. Впоследствии форвард перешел в киевское «Динамо», где продолжил карьеру, отклонив предложения из Бельгии, Германии и Польши.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шальке
Дмитрий Олийченко Источник: Digisport.ro
