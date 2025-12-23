Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица чемпионата Турции. Трабзонспор отпустил Галатасарай и Фенербахче
Чемпионат Турции
Коньяспор
20.12.2025 13:30 – FT 1 : 1
Кайсериспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
23 декабря 2025, 05:20 |
155
0

Таблица чемпионата Турции. Трабзонспор отпустил Галатасарай и Фенербахче

С 19 по 21 декабря состоялись поединки 17-го тура чемпионата Турции 2025/26

23 декабря 2025, 05:20 |
155
0
Таблица чемпионата Турции. Трабзонспор отпустил Галатасарай и Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine

19–21 в Турции состоялись матчи 17-го тура национального чемпионата сезона 2025/26.

Трабзонспор, цвета которого защищают украинцы Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан, в зрелищном поединке уступил Генлербирлиги со счетом 3:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидер чемпионата Галатасарай разгромил на своем поле команду Касымпаша 3:0. Третий мяч для львов забил Мауро Икарди.

Фенербахче на выезде разобрался с Эюпспором 3:0 благодаря голам Талиски, Марко Асенсио и Джона Дюрана. 86 минут в составе Эюпспора провел украинский хавбек Тарас Степаненко.

Топ-7 чемпионата Турции: Галатасарай (42), Фенербахче (39), Трабзонспор (35), Гезтепе (32), Бешикташ (29), Самсунспор (25), Башакшехир (23).

Эюпспор со Степаненко располагается на предпоследнем, 17-м месте с 13 очками.

Чемпионата Турции 2025/26. 17-й тур, 19–21 декабря

Галатасарай – Касымпаша – 3:0

Голы: Акгюн, 10, Габриэль Сара, 82, Икарди, 88

Эюпспор – Фенербахче – 0:3

Голы: Талиска, 27, Асенсио, 34, Дюран, 75

Генлербирлиги – Трабзонспор – 4:3

Голы: Гутас, 5, Тонгуя, 31, Улгюн, 52, Койта, 59 – Фелипе Аугусто, 45+2, 50, Мучи, 67 (пен.)

Башакшехир – Газиантеп – 5:1

Голы: Шомуродов, 21, Файзуллаев, 29, Кызылдаг, 53 (автогол), Гюнеш, 68, Брнич, 84 – Камара, 26

Удаление: Родригес, 76 (Газиантеп)

Гезтепе – Самсунспор – 2:0

Голы: Куртулан, 23, 68

Аланьяспор – Карагюмрок – 2:0

Голы: Хван Ви Чо, 13, Ялчин, 58

Бешикташ – Ризеспор – 1:0

Гол: Рашица, 64

Коньяспор – Кайсериспор – 1:1

Голы: Найир, 63 – Онугха, 90+3

Коджаелиспор – Антальяспор – 2:1

Голы: Смолчич, 24, Бингель, 37 – Джианнетти, 32

Таблица чемпионата Турции 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 17 13 3 1 39 - 12 18.01.26 20:00 Галатасарай - Газиантеп21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги 42
2 Фенербахче 17 11 6 0 39 - 14 18.01.26 20:00 Аланьяспор - Фенербахче20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче 39
3 Трабзонспор 17 10 5 2 33 - 20 18.01.26 20:00 Коджаелиспор - Трабзонспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор 35
4 Гёзтепе 17 9 5 3 21 - 9 18.01.26 20:00 Гёзтепе - Ризеспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор 32
5 Бешикташ 17 8 5 4 30 - 22 18.01.26 20:00 Бешикташ - Кайсериспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор 29
6 Самсунспор 17 6 7 4 22 - 20 18.01.26 20:00 Генчлербирлиги - Самсунспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор 25
7 Истанбул Башакшехир 17 6 5 6 27 - 18 18.01.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор 23
8 Коджаелиспор 17 6 5 6 15 - 17 18.01.26 20:00 Коджаелиспор - Трабзонспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор 23
9 Газиантеп 17 6 5 6 24 - 30 18.01.26 20:00 Галатасарай - Газиантеп22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп 23
10 Аланьяспор 17 4 9 4 16 - 15 18.01.26 20:00 Аланьяспор - Фенербахче21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша 21
11 Генчлербирлиги 17 5 3 9 21 - 24 18.01.26 20:00 Генчлербирлиги - Самсунспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги 18
12 Ризеспор 17 4 6 7 20 - 24 18.01.26 20:00 Гёзтепе - Ризеспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче 18
13 Коньяспор 17 4 5 8 21 - 29 18.01.26 20:00 Коньяспор - Эюпспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор 17
14 Касымпаша 17 3 6 8 14 - 24 18.01.26 20:00 Касымпаша - Антальяспор21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша 15
15 Антальяспор 17 4 3 10 16 - 31 18.01.26 20:00 Касымпаша - Антальяспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор 15
16 Кайсериспор 17 2 9 6 16 - 33 18.01.26 20:00 Бешикташ - Кайсериспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп 15
17 Эюпспор 17 3 4 10 10 - 24 18.01.26 20:00 Коньяспор - Эюпспор20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк 13
18 Карагюмрюк 17 2 3 12 14 - 32 18.01.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк 9
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Герман Онугха (Кайсериспор), асcист Талха Сарыарслан.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Мехмет Умут Найыр (Коньяспор), асcист Мортен Бьёрло.
По теме:
Фенербахче – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году
Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0. Десять минут Зинченко. Видео гола и обзор
Галатасарай Фенербахче Бешикташ Кайсериспор Тарас Степаненко Коньяспор чемпионат Турции по футболу Генчлербирлиги Самсунспор Ризеспор Газиантеп Антальяспор Касымпаша Мауро Икарди Александр Зубков Марко Асенсио Аланьяспор Истанбул Башакшехир Гезтепе Даниил Сикан видео голов и обзор Арсений Батагов статистические расклады Фатих Карагюмрюк Коджаэлиспор Эюпспор Андерсон Талиска Джон Дуран
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Футбол | 22 декабря 2025, 17:47 3
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге

Именитый тренер отметил игру Проспера Оба, Матвея Пономаренко и Алиссона Сантаны

Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 22 декабря 2025, 08:23 37
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона

Украинца может приобрести «Бешикташ»

Телевизионные доходы Ла Лиги: Кто больше всего заработал?
Футбол | 23.12.2025, 01:59
Телевизионные доходы Ла Лиги: Кто больше всего заработал?
Телевизионные доходы Ла Лиги: Кто больше всего заработал?
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22.12.2025, 05:22
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
Футбол | 22.12.2025, 23:25
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 10
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 5
Футбол
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем