Таблица чемпионата Турции. Трабзонспор отпустил Галатасарай и Фенербахче
С 19 по 21 декабря состоялись поединки 17-го тура чемпионата Турции 2025/26
19–21 в Турции состоялись матчи 17-го тура национального чемпионата сезона 2025/26.
Трабзонспор, цвета которого защищают украинцы Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан, в зрелищном поединке уступил Генлербирлиги со счетом 3:4.
Лидер чемпионата Галатасарай разгромил на своем поле команду Касымпаша 3:0. Третий мяч для львов забил Мауро Икарди.
Фенербахче на выезде разобрался с Эюпспором 3:0 благодаря голам Талиски, Марко Асенсио и Джона Дюрана. 86 минут в составе Эюпспора провел украинский хавбек Тарас Степаненко.
Топ-7 чемпионата Турции: Галатасарай (42), Фенербахче (39), Трабзонспор (35), Гезтепе (32), Бешикташ (29), Самсунспор (25), Башакшехир (23).
Эюпспор со Степаненко располагается на предпоследнем, 17-м месте с 13 очками.
Чемпионата Турции 2025/26. 17-й тур, 19–21 декабря
Галатасарай – Касымпаша – 3:0
Голы: Акгюн, 10, Габриэль Сара, 82, Икарди, 88
Эюпспор – Фенербахче – 0:3
Голы: Талиска, 27, Асенсио, 34, Дюран, 75
Генлербирлиги – Трабзонспор – 4:3
Голы: Гутас, 5, Тонгуя, 31, Улгюн, 52, Койта, 59 – Фелипе Аугусто, 45+2, 50, Мучи, 67 (пен.)
Башакшехир – Газиантеп – 5:1
Голы: Шомуродов, 21, Файзуллаев, 29, Кызылдаг, 53 (автогол), Гюнеш, 68, Брнич, 84 – Камара, 26
Удаление: Родригес, 76 (Газиантеп)
Гезтепе – Самсунспор – 2:0
Голы: Куртулан, 23, 68
Аланьяспор – Карагюмрок – 2:0
Голы: Хван Ви Чо, 13, Ялчин, 58
Бешикташ – Ризеспор – 1:0
Гол: Рашица, 64
Коньяспор – Кайсериспор – 1:1
Голы: Найир, 63 – Онугха, 90+3
Коджаелиспор – Антальяспор – 2:1
Голы: Смолчич, 24, Бингель, 37 – Джианнетти, 32
Таблица чемпионата Турции 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|17
|13
|3
|1
|39 - 12
|18.01.26 20:00 Галатасарай - Газиантеп21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги
|42
|2
|Фенербахче
|17
|11
|6
|0
|39 - 14
|18.01.26 20:00 Аланьяспор - Фенербахче20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче
|39
|3
|Трабзонспор
|17
|10
|5
|2
|33 - 20
|18.01.26 20:00 Коджаелиспор - Трабзонспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор
|35
|4
|Гёзтепе
|17
|9
|5
|3
|21 - 9
|18.01.26 20:00 Гёзтепе - Ризеспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор
|32
|5
|Бешикташ
|17
|8
|5
|4
|30 - 22
|18.01.26 20:00 Бешикташ - Кайсериспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор
|29
|6
|Самсунспор
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|18.01.26 20:00 Генчлербирлиги - Самсунспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор
|25
|7
|Истанбул Башакшехир
|17
|6
|5
|6
|27 - 18
|18.01.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор
|23
|8
|Коджаелиспор
|17
|6
|5
|6
|15 - 17
|18.01.26 20:00 Коджаелиспор - Трабзонспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор
|23
|9
|Газиантеп
|17
|6
|5
|6
|24 - 30
|18.01.26 20:00 Галатасарай - Газиантеп22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп
|23
|10
|Аланьяспор
|17
|4
|9
|4
|16 - 15
|18.01.26 20:00 Аланьяспор - Фенербахче21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша
|21
|11
|Генчлербирлиги
|17
|5
|3
|9
|21 - 24
|18.01.26 20:00 Генчлербирлиги - Самсунспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги
|18
|12
|Ризеспор
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18.01.26 20:00 Гёзтепе - Ризеспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче
|18
|13
|Коньяспор
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|18.01.26 20:00 Коньяспор - Эюпспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор
|17
|14
|Касымпаша
|17
|3
|6
|8
|14 - 24
|18.01.26 20:00 Касымпаша - Антальяспор21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша
|15
|15
|Антальяспор
|17
|4
|3
|10
|16 - 31
|18.01.26 20:00 Касымпаша - Антальяспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор
|15
|16
|Кайсериспор
|17
|2
|9
|6
|16 - 33
|18.01.26 20:00 Бешикташ - Кайсериспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп
|15
|17
|Эюпспор
|17
|3
|4
|10
|10 - 24
|18.01.26 20:00 Коньяспор - Эюпспор20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк
|13
|18
|Карагюмрюк
|17
|2
|3
|12
|14 - 32
|18.01.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк
|9
