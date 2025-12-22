Триллер с участием украинцев. Трабзонспор проиграл зрелищный матч
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу Генчлербирлиги
В понедельник, 22 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Суперлиги между «Генчлербирлиги» и «Трабзонспором».
Игра прошла на стадионе «Эряман Стедиум» в Анкаре и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.
В стартовом составе на этот поединок вышли все 3 футболиста, имеющие контракты с «Трабзонспором»: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан. Первые двое отыграли поединок полностью, а Сикан был заменен на 65-й минуте.
Суперлига 2025/26. 17-й тур, 22 декабря
Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3
Голы: Гутас, 5, Тонгья, 31, Ульгюн, 52, Койта, 59 – Аугусто, 45+2, 50, Мучи, 67 (пен.)
Башакшехир – Газиантеп – 5:1
Голы: Шомуродов, 21, Файзуллаев, 29, Кизилдаг, 53 (автогол), Гюнеш, 68, Брнич, 84 – Камара, 26
Удаление: Родригес, 76
