Триллер с участием украинцев. Трабзонспор проиграл зрелищный матч

В понедельник, 22 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Суперлиги между «Генчлербирлиги» и «Трабзонспором».

Игра прошла на стадионе «Эряман Стедиум» в Анкаре и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

В стартовом составе на этот поединок вышли все 3 футболиста, имеющие контракты с «Трабзонспором»: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан. Первые двое отыграли поединок полностью, а Сикан был заменен на 65-й минуте.

Суперлига 2025/26. 17-й тур, 22 декабря

Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3

Голы: Гутас, 5, Тонгья, 31, Ульгюн, 52, Койта, 59 – Аугусто, 45+2, 50, Мучи, 67 (пен.)

Башакшехир – Газиантеп – 5:1

Голы: Шомуродов, 21, Файзуллаев, 29, Кизилдаг, 53 (автогол), Гюнеш, 68, Брнич, 84 – Камара, 26

Удаление: Родригес, 76