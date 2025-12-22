22 декабря на Эрьяман Стэдиум пройдет матч 17-го тура Суперлиги Турции, в котором Генчлербирлиги встретится с Трабзонспором. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Генчлербирлиги

Команда базируется в политической столице страны - Анкаре. Но все, что получается себе записать в актив, это победить пару раз в кубке страны. Более того, в последнее время, с 2021-го года, и вовсе приходилось играть в Первой Лиге. И только по итогам прошлого сезона, заняв второе место там, удалось подняться в высший дивизион.

Понятно, что после такого перерыва для любого новичка будет одно и то же задание: сохранить себе прописку на более высоком уровне. И нельзя сказать, что оно выполняется удачно - на данный момент в активе пятнадцать очков, менее одного в среднем за тур, и везет, что пока что достаточно еще менее успешных клубов. С другой стороны, пока что в кубке получается продвигаться, да и в чемпионате в крайних турах была победа над Фатих Карагюмрюк и ничья на выезде с Касымпашой.

Трабзонспор

Клуб - некий антипод своего соперника. Он, во-первых, представляет турецкую глушь, южный берег Черного моря. Во-вторых, как раз успешен - чаще чемпионом становились только стамбульские гранды. Кстати, совсем недавно удалось выиграть Суперлигу. Но в прошлом сезоне только при очередном уже наставнике, Текке, получилось набрать форму. Могли даже кубок выиграть, но проиграли в финале.

Сейчас команда старается бороться за лидерство - и как не отметить, что оплотом обороны тут считается Батагов, а самый опасный игрок в обойме обороны - Зубков. В том числе его ассист и гол помогли в прошлом туре избежать поражения Бешикташу. Правда, потом в кубке дома уступили 0:1 Аланьяспору.

Статистика личных встреч

У Трабзонспора было три победы кряду. А в начале прошлого года, в кубке, после ничьей все же дожали соперника, пройдя дальше.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Они опытнее и в хорошей форме, и это перевесит фактор поля. Ставим на выездную победу (коэффициент - 2,11).