Три украинца выйдут в стартовом составе Трабзонспора на игру Суперлиги

22 декабря в 19:00 состоится матч 17-го тура чемпионата Турции.

Клуб Генчлербирлиги на домашней арене принимает Трабзонспор в игре турецкой Суперлиги.

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».

Все украинские футболисты – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков – выйдут в основном составе.

Лидеры в Турции: Галатасарай (42 очка), Фенербахче (39), Трабзонспор (35), Гезтепе (32), Бешикташ (29), Самсунспор (25).

Стартовые составы на матч Генчлербирлиги – Трабзонспор