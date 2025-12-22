Три украинца выйдут в стартовом составе Трабзонспора на игру Суперлиги
Батагов, Зубков и Сикан выйдут в основном составе на матч с Генчлербирлиги
22 декабря в 19:00 состоится матч 17-го тура чемпионата Турции.
Клуб Генчлербирлиги на домашней арене принимает Трабзонспор в игре турецкой Суперлиги.
Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».
Все украинские футболисты – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков – выйдут в основном составе.
Лидеры в Турции: Галатасарай (42 очка), Фенербахче (39), Трабзонспор (35), Гезтепе (32), Бешикташ (29), Самсунспор (25).
Стартовые составы на матч Генчлербирлиги – Трабзонспор
