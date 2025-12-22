Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Три украинца выйдут в стартовом составе Трабзонспора на игру Суперлиги
Чемпионат Турции
Генчлербирлиги
22.12.2025 19:00 – перерыв 2 : 1
Трабзонспор
Турция
22 декабря 2025, 18:49 | Обновлено 22 декабря 2025, 18:54
Три украинца выйдут в стартовом составе Трабзонспора на игру Суперлиги

Батагов, Зубков и Сикан выйдут в основном составе на матч с Генчлербирлиги

Три украинца выйдут в стартовом составе Трабзонспора на игру Суперлиги
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

22 декабря в 19:00 состоится матч 17-го тура чемпионата Турции.

Клуб Генчлербирлиги на домашней арене принимает Трабзонспор в игре турецкой Суперлиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».

Все украинские футболисты – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков – выйдут в основном составе.

Лидеры в Турции: Галатасарай (42 очка), Фенербахче (39), Трабзонспор (35), Гезтепе (32), Бешикташ (29), Самсунспор (25).

Стартовые составы на матч Генчлербирлиги – Трабзонспор

Трабзонспор чемпионат Турции по футболу стартовые составы Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов Генчлербирлиги
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
