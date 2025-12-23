Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3. Яркая игра с 3 украинцами. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 17-го тура чемпионата Турции
Вечером 22 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Турции.
Клуб Генчлербирлиги в ярком шоу переиграл Трабзонспор со счетом 4:3 на стадионе Эрамян в Анкаре.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У гостей в основном составе вышли три украинца Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.
Батагов и Зубков сыграли весь матч, а Сикан получили горчичник в конце первого тайма и был заменен на 64-й минуте.
Топ-7: Галатасарай (42 очка), Фенербахче (39), Трабзонспор (35), Гезтепе (32), Бешикташ (29), Самсунспор (25), Башакшехир (23).
Чемпионат Турции. 17-й тур, 22 декабря
Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3
Голы: Гутас, 5, Тонгья, 31, Ульгюн, 52, Койта, 59 – Фелипе Аугусто, 45+2, 50, Мучи, 67 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может перейти в «Чернигов»
ЭйДжей разбил американца в шестом раунде