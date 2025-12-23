Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Чемпионат Турции
Генчлербирлиги
22.12.2025 19:00 – FT 4 : 3
Трабзонспор
Турция
23 декабря 2025, 00:23 | Обновлено 23 декабря 2025, 00:31
Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3. Яркая игра с 3 украинцами. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура чемпионата Турции

Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3. Яркая игра с 3 украинцами. Видео голов
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Вечером 22 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Турции.

Клуб Генчлербирлиги в ярком шоу переиграл Трабзонспор со счетом 4:3 на стадионе Эрамян в Анкаре.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У гостей в основном составе вышли три украинца Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Батагов и Зубков сыграли весь матч, а Сикан получили горчичник в конце первого тайма и был заменен на 64-й минуте.

Топ-7: Галатасарай (42 очка), Фенербахче (39), Трабзонспор (35), Гезтепе (32), Бешикташ (29), Самсунспор (25), Башакшехир (23).

Чемпионат Турции. 17-й тур, 22 декабря

Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3

Голы: Гутас, 5, Тонгья, 31, Ульгюн, 52, Койта, 59 – Фелипе Аугусто, 45+2, 50, Мучи, 67 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрнест Мучи (Трабзонспор).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Секу Койта (Генчлербирлиги), асcист Goktan Gurpuz.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Огулкан Улгюн (Генчлербирлиги), асcист Metehan Mimaroglu.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Эрнест Мучи.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Франко Тонгья (Генчлербирлиги), асcист Огулкан Улгюн.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Димитрис Гутас (Генчлербирлиги), асcист Goktan Gurpuz.
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Генчлербирлиги Александр Зубков Даниил Сикан видео голов и обзор Арсений Батагов Фелипе Аугусто Эрнест Мучи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
