Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3. Яркая игра с 3 украинцами. Видео голов

Вечером 22 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Турции.

Клуб Генчлербирлиги в ярком шоу переиграл Трабзонспор со счетом 4:3 на стадионе Эрамян в Анкаре.

У гостей в основном составе вышли три украинца Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Батагов и Зубков сыграли весь матч, а Сикан получили горчичник в конце первого тайма и был заменен на 64-й минуте.

Топ-7: Галатасарай (42 очка), Фенербахче (39), Трабзонспор (35), Гезтепе (32), Бешикташ (29), Самсунспор (25), Башакшехир (23).

Чемпионат Турции. 17-й тур, 22 декабря

Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3

Голы: Гутас, 5, Тонгья, 31, Ульгюн, 52, Койта, 59 – Фелипе Аугусто, 45+2, 50, Мучи, 67 (пен)

Видео голов и обзор матча