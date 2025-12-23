Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Напряжение растет: президент Ла Лиги публично раскритиковал действия Реала
Испания
Тебас высказался о отношениях между грандами испанского футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о напряженных отношениях между «Барселоной» и «Реалом».

– На мой взгляд, напряженность в этой ситуации провоцирует не «Барселона» и не другие клубы. Проблема в том, что именно «Реал» выступает против всех – против «Барселоны», против судей.

Я считаю, что это неверный путь. Складывается ощущение, что нынешняя реакция на каждую судейскую ошибку является следствием событий 2017 или 2019 годов.

Они пытаются создать впечатление, будто сегодня на арбитров оказывается влияние. Это крайне опасно, потому что это неправда. Подобные заявления лишь нагнетают атмосферу.

Моя позиция по делу Негрейры давно известна. Я не утверждаю, что действия «Барселоны» или ее руководства в тот период были допустимыми.

Мы первыми обратились в прокуратуру, первыми потребовали расследования и, при необходимости, применения спортивных санкций, на которые в Испании распространяется срок давности.

Но утверждать, что неназначенный сегодня пенальти в пользу «Реала» является следствием тех событий, – это совершенно другое. Весь уик-энд обстановку накаляло телевидение «Реала», а в последние дни и президент клуба [Флорентино Перес]. Мне кажется, они полностью оторвались от реальности.

– Рассматривали ли вы возможность выступить посредником или считаете, что это не входит в ваши обязанности?

– Нет, поскольку я сам являюсь объектом атак и не считаю себя подходящей фигурой для посредничества в этом вопросе, – заявил Тебас.

Хавьер Тебас Ла Лига Реал Мадрид Барселона Флорентино Перес
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
