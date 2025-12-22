Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Барселона обошла правила Ла Лиги. Клуб заявит нового игрока
Испания
Барселона обошла правила Ла Лиги. Клуб заявит нового игрока

Клуб может воспользоваться юридическими лазейками регламента

Барселона обошла правила Ла Лиги. Клуб заявит нового игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» получила возможность заявить нового игрока благодаря длительному отсутствию защитника Андреаса Кристенсена. По информации Mundo Deportivo, клуб может воспользоваться юридическими лазейками регламента.

Согласно финансовым правилам Ла Лиги, коллективы, имеющие трудности с лимитом зарплат, могут зарегистрировать новичка в случае тяжелой травмы или затяжной болезни другого игрока, если тот выбыл из строя как минимум на четыре месяца.

Уточняется, что Кристенсен проведет вне игры около трети года из–за частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена. Чтобы активировать это право, «сине–гранатовым» нужно предоставить медицинские подтверждения в профильную комиссию Ла Лиги и получить одобрение.

Примечательно, что в 2024 году «Барселона» уже использовала этот метод для заявки Дани Ольмо. Тогда основанием для регистрации полузащитника также послужили проблемы со здоровьем у датского защитника.

Барселона Андреас Кристенсен Ла Лига травма
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
