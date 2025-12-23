Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Усик и Магучих. SBC Ukraine Awards: все лауреаты премии 2025
23 декабря 2025, 05:12 | Обновлено 23 декабря 2025, 06:08
Усик и Магучих. SBC Ukraine Awards: все лауреаты премии 2025

Александр Усик и Ярослава Магучих названы лучшими спортсменами года

Усик и Магучих. SBC Ukraine Awards: все лауреаты премии 2025
SBC Ukraine Awards

20 грудня в Києві відбулася друга урочиста церемонія нагородження найкращих у галузі спортивного маркетингу – SBC Ukraine Awards 2025, організована Sport&Business Club. Захід зібрав близько 440 гостей, серед яких провідні спортсмени, керівники спортивних організацій, топ-менеджери великого бізнесу, представники медіа та креативних індустрій.

Цьогорічна премія встановила новий рекорд. На розгляд 103 членів експертного журі було подано 287 заявок. Протягом місяця фахівці спортивної індустрії, маркетингу, медіа, аналітики та корпоративного сектору оцінювали проєкти за критеріями креативності, масштабу та впливу на розвиток індустрії в Україні.

Церемонію нагородження SBC Ukraine Awards 2025 приймала локація Event Hall Kyiv у Ramada Encore. Захід провели телеведучі Марія Скиба та Олег Панюта. На початку оголошення лауреатів премії з вітальним словом виступив перший заступник Міністра молоді та спорту України Юрій Музика.

Церемонія нагородження стала місцем зустрічі лідерів, тож і вручати статуетки переможцям на сцену виходили провідні представники спорту, бізнесу та медіа. Всього було вручено 41 нагороду.

Переможці SBC Ukraine Awards 2025 (публікується українською мовою)

Активація року:

  • Рух заради майбутнього: інклюзивна кампанія ФК «Шахтар» та Traumeel S Gel
  • Match of LeGGends: NAVI x «Динамо» Київ

Амбасадор року – Юлія Левченко х 4MOVE

Бренд року у спорті – Епіцентр

Відкриття року – Олександра Шолохова

Команда року в діджиталі – ФК «Шахтар»

Комунікаційна стратегія року – USYK × DTEK | Кампанія «Майбутнє буде світлим»

Креатив року – Альтернативне коментування, яке перетворює перегляд футболу на мільйони донатів для СОУ (MEGOGO)

Маркетинговий кейс року – УАФ х АВТ Баварія. Шлях здолають сміливі

Медіа-проєкт року:

  • Група YouTube-каналів «Футбол 2.0»
  • Шоу «Пресинг» від Setanta Sports

Міжнародний проєкт року – GGBET – Спонсор бою Усик – Дюбуа ІІ

Подія року – Усик – Дюбуа: бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі

Проєкт року – Unbroken Games 2025

Промо року:

  • Мільйон сердець. Одне биття. Два кольори (ФК «Карпати»)
  • ФК «Шахтар» | PUMA 2024/25 – Презентація форми

Сайт року спортивної організації – Національний олімпійський комітет України

Соціальний проєкт року:

  • Strong Spirit’s Games
  • ФК «Металіст 1925» + Бригада «Хартія»
  • Національний проєкт памʼяті «Янголи спорту»

Спортивна організація року – Агенція масового спорту України

Спортивний блогер року – Денис Бойко

Спортивний журналіст року – Станіслав Орошкевич

Спортивний менеджер року – Ольга Саладуха

Спортсмен року – Олександр Усик

Спортсменка року – Ярослава Магучіх

Технологічний проєкт року – Football Xtra by Tribuna.com

PR-проєкт року:

  • Представлення Арди Турана в якості нового головного тренера ФК «Шахтар»
  • «Жіночий футбол у стилі Playboy»: колаборація Playboy UA та ЖФК «Металіст 1925»

Окремими нагородами були відзначені переможці найкращих кейсів та проєктів за версіями Sport&Business Club та SportBusiness.Media.

SportBusinessMedia – Подія року для медіа – Динамо 3.0 (GGBET)

SportBusinessMedia – Проєкт року – Тиждень України в Лондоні (Usyk Foundation + Black SMM Agency)

SportBusinessMedia – Креатив року – Твій Всесвіт гри (FAVBET)

SportBusinessMedia – Медіа-проєкт року – UA STEEL LEAGUE

Sport&Business Club – Прорив року:

  • Федерація боксу України
  • НК «Верес»
  • Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги

Спеціальними нагородами «Визнання року» були відзначені спортивні організації та компанії, які зробили значний внесок в розвиток галузі цьогоріч.

  • Українська Федерація Карате – за активну роботу в медіа-просторі
  • Run Ukraine – за роботу зі спонсорами та партнерами
  • БФ «МХП – Громаді» – за підтримку спорту ветеранів та адаптивного спорту
  • UPL TV – за об’єднання галузі та підвищення якості телевізійного продукту

SBC Ukraine Awards награды Шахтер Донецк Динамо Киев Юлия Левченко НОК Украины Карпаты Львов Металлист 1925 Денис Бойко Ольга Саладуха Александр Усик Ярослава Магучих Верес Ровно
Николай Степанов Источник: Sport Business Media
