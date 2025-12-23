Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Контракт разорван: Бельгийский форвард больше не будет играть в Милане
Италия
23 декабря 2025, 05:25 |
362
0

Контракт разорван: Бельгийский форвард больше не будет играть в Милане

Ориги покидает миланский клуб

23 декабря 2025, 05:25 |
362
0
Контракт разорван: Бельгийский форвард больше не будет играть в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» и бельгийский форвард Дивок Ориги официально завершили сотрудничество. Стороны договорились о расторжении контракта, который изначально действовал до лета 2026 года. Информацию об этом подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

30–летний нападающий фактически не выходил на поле в составе «россонери» с мая 2023 года. Прошлый сезон Ориги провел в аренде, выступая за английский «Ноттингем Форест», однако после возвращения в Италию он был отстранен от работы с первой командой и занимался по индивидуальной программе.

Примечательно, что бельгиец оставался одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с окладом около 4 млн евро в год. Это даже больше, чем получает Лука Модрич, который пополнил ряды «Милана» этим летом с зарплатой в 3,5 млн евро.

Напомним, что Ориги стал игроком итальянского гранда в 2022 году, подписав соглашение на четыре сезона.

По теме:
Конте признался, что стоит за триумфом Наполи в Суперкубке
Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
К радости Довбика. Милан завершил подписание габаритного форварда
Дивок Ориги Милан расторжение контракта Серия A трансферы Серии A
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Футбол | 22 декабря 2025, 05:02 2
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»

Тренер доволен, что разрешено играть на искусственных полях

Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Футбол | 22 декабря 2025, 07:22 0
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»

Известный экс-тренер киевлян – о Матвее Пономаренко

Технологии будущего в футболе: что ФИФА тестирует прямо сейчас
Футбол | 23.12.2025, 03:51
Технологии будущего в футболе: что ФИФА тестирует прямо сейчас
Технологии будущего в футболе: что ФИФА тестирует прямо сейчас
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22.12.2025, 05:22
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 22.12.2025, 22:03
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 5
Футбол
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
21.12.2025, 13:42 5
Биатлон
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 34
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем