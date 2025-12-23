Контракт разорван: Бельгийский форвард больше не будет играть в Милане

Итальянский «Милан» и бельгийский форвард Дивок Ориги официально завершили сотрудничество. Стороны договорились о расторжении контракта, который изначально действовал до лета 2026 года. Информацию об этом подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

30–летний нападающий фактически не выходил на поле в составе «россонери» с мая 2023 года. Прошлый сезон Ориги провел в аренде, выступая за английский «Ноттингем Форест», однако после возвращения в Италию он был отстранен от работы с первой командой и занимался по индивидуальной программе.

Примечательно, что бельгиец оставался одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с окладом около 4 млн евро в год. Это даже больше, чем получает Лука Модрич, который пополнил ряды «Милана» этим летом с зарплатой в 3,5 млн евро.

Напомним, что Ориги стал игроком итальянского гранда в 2022 году, подписав соглашение на четыре сезона.