22 декабря 2025, 05:02
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»

Тренер доволен, что разрешено играть на искусственных полях

Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб сравнил условия для футбола в Украине и Азербайджане. Тренеру нравится, что в Азербайджане разрешено проводить футбольные матчи на искусственном поле и считает это плюсом.

«В Украине запрещено играть на искусственных полях. В Азербайджане – можно», – отметил украинский наставник.

Недавно Юрий Вернидуб возглавит азербайджанский «Нефтчи». Ранее появилась информация, что «Нефтчи» направил официальный запрос в соответствующие инстанции в Украине для получения Вернидубом и его помощниками государственного разрешения на выезд для работы за рубежом.

Юрий Вернидуб Нефтчи Баку
Дмитрий Олийченко Источник: Azerisport.com
