Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Тренер доволен, что разрешено играть на искусственных полях
Известный украинский тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб сравнил условия для футбола в Украине и Азербайджане. Тренеру нравится, что в Азербайджане разрешено проводить футбольные матчи на искусственном поле и считает это плюсом.
«В Украине запрещено играть на искусственных полях. В Азербайджане – можно», – отметил украинский наставник.
Недавно Юрий Вернидуб возглавит азербайджанский «Нефтчи». Ранее появилась информация, что «Нефтчи» направил официальный запрос в соответствующие инстанции в Украине для получения Вернидубом и его помощниками государственного разрешения на выезд для работы за рубежом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца может приобрести «Бешикташ»
Безголевая серия футболиста длится уже 17 поединков