Юрий ВЕРНИДУБ: «Молю Бога, чтобы у этого игрока все вышло в Шахтере»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб расхвалил украинского полузащитника донецкого Шахтера Ивана Петряка. Специалист пожелал успехов футболисту на учебно-тренировочных сборах с «горняками».

«Невероятный паренек и классный футболист. У него тоже была хорошая карьера. Был в Шахтере, затем в Ференцвароше Сергея Реброва и другом венгерском клубе – Фехерваре.

Со временем вернулся в Шахтер. Сейчас Петряк поехал на сборы с дончанами, и я только молю Бога, чтобы у него все вышло, и он дальше играл за Шахтер», – лаконично сказал Вернидуб.

Иван Петряк достаточно хорошо проявлял себя в расположении луганской Зари под руководством Юрия Вернидуба. Полузащитник провел за луганский клуб 102 поединка, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач