Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Молю Бога, чтобы у этого игрока все вышло в Шахтере»
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 08:52 |
Специалист пожелал успехов Ивану Петряку

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб расхвалил украинского полузащитника донецкого Шахтера Ивана Петряка. Специалист пожелал успехов футболисту на учебно-тренировочных сборах с «горняками».

«Невероятный паренек и классный футболист. У него тоже была хорошая карьера. Был в Шахтере, затем в Ференцвароше Сергея Реброва и другом венгерском клубе – Фехерваре.

Со временем вернулся в Шахтер. Сейчас Петряк поехал на сборы с дончанами, и я только молю Бога, чтобы у него все вышло, и он дальше играл за Шахтер», – лаконично сказал Вернидуб.

Иван Петряк достаточно хорошо проявлял себя в расположении луганской Зари под руководством Юрия Вернидуба. Полузащитник провел за луганский клуб 102 поединка, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач

По теме:
Богдан БУТКО: «Весной все может перевернуться с ног на голову»
Стало известно, когда Александрия передумала менять главного тренера
Дебютант УПЛ может подписать экс-игрока Вердера, который не подошел ЛНЗ
Юрий Вернидуб Иван Петряк Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Комментарии 0
