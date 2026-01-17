Украинец, который играл за Шахтер три года назад, получит шанс от Турана
Последний матч Ивана Петряка в футболке «горняков» состоялся 5 марта 2022-го
Украинский вингер Иван Петряк получит шанс от главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана проявить на себя на тренировочных сборах.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, наставник «горняков» решил проверить уровень 30-летнего футболиста, контракт которого истекает после завершения сезона 2025/26.
Последний раз Петряк одевал футболку «Шахтера» почти три года назад – 5 марта 2022 года вышел на поле в матче против харьковского «Металлиста 1925».
С апреля 2024 года вингер выступал на правах аренды за житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец». В декабре прошлого года Петряк вернулся в расположение донецкой команды, однако так и не сумел побороться за место в стартовом составе.
В среду, 14 января, в турецкой Анталье стартовал зимний тренировочный сбор «Шахтера». Наставник украинской команды вызвал 32 игрока для проведения контрольных матчей и подготовке к предстоящим играм в чемпионате и Лиге конференций.
