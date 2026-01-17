Украинец, который играл за Шахтер три года назад, получит шанс от Турана

Украинский вингер Иван Петряк получит шанс от главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана проявить на себя на тренировочных сборах.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, наставник «горняков» решил проверить уровень 30-летнего футболиста, контракт которого истекает после завершения сезона 2025/26.

Последний раз Петряк одевал футболку «Шахтера» почти три года назад – 5 марта 2022 года вышел на поле в матче против харьковского «Металлиста 1925».

С апреля 2024 года вингер выступал на правах аренды за житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец». В декабре прошлого года Петряк вернулся в расположение донецкой команды, однако так и не сумел побороться за место в стартовом составе.

В среду, 14 января, в турецкой Анталье стартовал зимний тренировочный сбор «Шахтера». Наставник украинской команды вызвал 32 игрока для проведения контрольных матчей и подготовке к предстоящим играм в чемпионате и Лиге конференций.