Шахтер вышел из отпуска. Арда Туран выбрал игроков, которые поедут на сборы

Донецкий «Шахтер» вернулся из отпуска и начал подготовку ко второй половине сезона. Об этом сообщила пресс-служба «горняков» на официальном сайте.

В среду, 14 января, в турецкой Анталье стартует зимний тренировочный сбор «Шахтера». В течение месяца команда Арды Турана будет готовиться к продолжению сезона – борьбе за титул в чемпионате Украины и матчам плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Известен предварительный состав игроков, который отправились в Турцию:

Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай, Денис Твардовский, Владислав Чимпоеш

Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грамм, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина

Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон, Изаки, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра, Проспер Оба

Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш

В планах «горняков» провести на сборах серию контрольных игр. Даты поединков и соперников будут объявлены позже.