Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Известный экс-тренер киевлян – о Матвее Пономаренко
Бывший тренер и игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о нападающем столичного клуба Матвее Пономаренко.
«Матвей Пономаренко должен расти, и самое главное, очень этого хотелось. Все для развития у Пономаренко есть! Дай Бог, чтобы этот парень вырос в действительно классного нападающего и его купил мадридский «Реал», – сказал Сабо.
Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
