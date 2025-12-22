Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 07:22
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»

Известный экс-тренер киевлян – о Матвее Пономаренко

22 декабря 2025, 07:22 |
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший тренер и игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о нападающем столичного клуба Матвее Пономаренко.

«Матвей Пономаренко должен расти, и самое главное, очень этого хотелось. Все для развития у Пономаренко есть! Дай Бог, чтобы этот парень вырос в действительно классного нападающего и его купил мадридский «Реал», – сказал Сабо.

Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
Президент клуба УПЛ рассказал о планах строительства двух стадионов
Игрок Полесья объяснил, почему его до сих пор не вызывают в сборную Украины
Игрок Полесья: «Критиковать всегда легче, чем показывать результат»
Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
