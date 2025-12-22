Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»

Бывший тренер и игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о нападающем столичного клуба Матвее Пономаренко.

«Матвей Пономаренко должен расти, и самое главное, очень этого хотелось. Все для развития у Пономаренко есть! Дай Бог, чтобы этот парень вырос в действительно классного нападающего и его купил мадридский «Реал», – сказал Сабо.

Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.

