Украина. Премьер лига23 декабря 2025, 03:59 | Обновлено 23 декабря 2025, 04:20
38
1
ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году
Среди авторов – Ярмоленко, Буяльский, Ванат и другие
23 декабря 2025, 03:59 | Обновлено 23 декабря 2025, 04:20
38
В Динамо Киев, подводя итоги 2025 года, представили рейтинг 10 лучших голов команды.
В подборке собраны яркие моменты, отличающиеся техникой, точностью и индивидуальным мастерством игроков.
Среди авторов убитых шедевров – Андрей Ярмоленко, Владислав Буяльский, Виталий Ванат и другие.
Пресс-служба клуба предлагает болельщикам посмотреть топ-10 голов 2025 года.
Динамо в зимней паузе занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и выбыло из Лиги конференций.
ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 декабря 2025, 13:05 42
Конопля покинет «Шахтер»
Футбол | 22 декабря 2025, 07:22 0
Известный экс-тренер киевлян – о Матвее Пономаренко
Футбол | 22.12.2025, 08:23
Футбол | 23.12.2025, 01:59
Футбол | 22.12.2025, 22:03
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Динамо смогло забить 10 голов за год ? удивительно
Популярные новости
21.12.2025, 16:05 5
22.12.2025, 07:53 1
21.12.2025, 07:22 1
21.12.2025, 00:04 2
21.12.2025, 07:42 10
22.12.2025, 08:45 6
21.12.2025, 08:02 5
21.12.2025, 10:22