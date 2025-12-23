ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году

В Динамо Киев, подводя итоги 2025 года, представили рейтинг 10 лучших голов команды.

В подборке собраны яркие моменты, отличающиеся техникой, точностью и индивидуальным мастерством игроков.

Среди авторов убитых шедевров – Андрей Ярмоленко, Владислав Буяльский, Виталий Ванат и другие.

Пресс-служба клуба предлагает болельщикам посмотреть топ-10 голов 2025 года.

Динамо в зимней паузе занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и выбыло из Лиги конференций.

