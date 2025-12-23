Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 03:59
Среди авторов – Ярмоленко, Буяльский, Ванат и другие

ФК Динамо Киев

В Динамо Киев, подводя итоги 2025 года, представили рейтинг 10 лучших голов команды.

В подборке собраны яркие моменты, отличающиеся техникой, точностью и индивидуальным мастерством игроков.

Среди авторов убитых шедевров – Андрей Ярмоленко, Владислав Буяльский, Виталий Ванат и другие.

Пресс-служба клуба предлагает болельщикам посмотреть топ-10 голов 2025 года.

Динамо в зимней паузе занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и выбыло из Лиги конференций.

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
РЛС Рада
Динамо смогло забить 10 голов за год ? удивительно 
Ответить
0
